Канат Ислам нокаутировал Робсона Ассиса

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Канат Ислам нокаутировал Робсона Ассиса

Казахстанец провел бой в США против бразильца Робсона Ассиса.

Казахстанский боксер Канат Ислам, чемпион WBO Intercontinental и WBA Federatin в первом среднем весе, одержал очередную победу на профессиональном ринге, сообщает Vesti.kz.

В поединке, который прошел в в городе Уилмингтон (штат Делавэр, США), Ислам одержал победу над бразильцем Робсоном Ассисом. По плану бой должен был пройти десять раундов, но Ислам нокаутировал соперника уже в первом раунде. Стоит отметить, что казахстанец боксировал с сильным рассечением глаза, которое получил в самом начале поединка.

32-летний Ислам выступает в профессионалах с 2012 года и не имеет поражений в карьере. Эта победа стала для него 23-й в 23-х боях (19-я нокаутом), а поединок стал четвертым в в США - ранее Ислам также дрался в родном Казахстане, Колумбии и Доминикане.

Напомним, что в главном бою этого вечера бокса экс-чемпион мира в четырех весовых категориях 48-летний американец Рой Джонс-младший встретится со своим 46-летним соотечественником Бобби Гунном. Боксеры разыграют вакантный пояс чемпиона мира по версии WBF (World Boxing Foundation) в первом тяжелом весе.

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Все комментарии (1):
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ферзя
Вот молодец. И молодцы его тренера. Казахстанские боксеры с издавна котировались в мире. И вот  Головкину на смену приходит Ислам.
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18.02.2017, 11:11
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