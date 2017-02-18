Канат Ислам нокаутировал Робсона Ассиса

Казахстанец провел бой в США против бразильца Робсона Ассиса.

Казахстанский боксер Канат Ислам, чемпион WBO Intercontinental и WBA Federatin в первом среднем весе, одержал очередную победу на профессиональном ринге, сообщает Vesti.kz.

В поединке, который прошел в в городе Уилмингтон (штат Делавэр, США), Ислам одержал победу над бразильцем Робсоном Ассисом. По плану бой должен был пройти десять раундов, но Ислам нокаутировал соперника уже в первом раунде. Стоит отметить, что казахстанец боксировал с сильным рассечением глаза, которое получил в самом начале поединка.

32-летний Ислам выступает в профессионалах с 2012 года и не имеет поражений в карьере. Эта победа стала для него 23-й в 23-х боях (19-я нокаутом), а поединок стал четвертым в в США - ранее Ислам также дрался в родном Казахстане, Колумбии и Доминикане.

Напомним, что в главном бою этого вечера бокса экс-чемпион мира в четырех весовых категориях 48-летний американец Рой Джонс-младший встретится со своим 46-летним соотечественником Бобби Гунном. Боксеры разыграют вакантный пояс чемпиона мира по версии WBF (World Boxing Foundation) в первом тяжелом весе.