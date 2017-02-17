​Сколько дней казахстанцы отдохнут в марте

В марте казахстанцы отдохнут 12 дней. Только на Наурыз приходится пять дней отдыха подряд.

В марте казахстанцы будут отдыхать 12 дней, сообщает Zakon.kz.

Праздник 8 марта в этом году выпал на среду, поэтому выходным будет всего один день. А вот на Наурыз, согласно календарю, отдыхать казахстанцы будут 5 дней подряд. Напомним, в январе Премьер-министр Бакытжан Сагинтаев подписал постановление Правительства о переносе дней отдыха с 18 на 20 марта.

Итак, 18 марта - суббота, в этом году будет рабочей (согласно постановлению), далее 19 марта - воскресенье, 20 марта - понедельник, 21 марта - вторник, 22 марта - среда и 23 марта - четверг - будут выходными. 24 марта - пятница - рабочий день и потом снова два выходных (суббота и воскресенье) - 25 и 26 марта.

Напомним, что перенос дней отдыха допускается в соответствии с пунктом 3 статьи 85 Трудового кодекса Республики Казахстан и в целях рационального использования рабочего времени.

Если посчитать все праздничные и выходные дни, то в целом трудящиеся отдохнут в марте 12 дней: 4, 5, 8, 11, 12, 19, 20, 21, 22, 23, 25 и 26 марта.