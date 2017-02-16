Димаш победил в шестом туре I am a singer

Артист исполнил песню Лары Фабиан Adagio.

Молодой казахстанский певец Димаш Кудайберген занял первое место в шестом туре популярного в Китае телевизионного музыкального шоу I am a singer, передает Today.kz со ссылкой на китайские СМИ.

Сообщается, что казахстанский певец исполнил песню Adagio Лары Фабиан.

"Ура! Димаш опять потряс публику! Первое место! Вчера прошел очередной тур конкурса I am a singer. Зрители плакали. (...) Когда он допел песню до середины, все зрители встали и начали аплодировать. Долго не стихали крики поклонников: "Димаш, Димаш!" - написал один из пользователей китайской социальной сети Wechat.