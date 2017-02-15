​На трассе Актобе-Шымкент заблудился вертолет

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​На трассе Актобе-Шымкент заблудился вертолет

В социальных сетях обсуждают вертолет, приземлившийся на трассе Актобе-Шымкент.

Ролик появился в группе zello.aktobe в Инстаграме. На видео видно вертолет, который приземлился на трассе Актобе-Шымкент.

В группе сообщается, что инцидент произошел около пос.Карабутак. Судя по словам на видео, мужчина, выбежавший из вертолета, спрашивал у водителя фуры, "в какой стороне Актобе".

Какой службе принадлежит вертолет, точно неизвестно. Дальнобойщик предположил, что это мог быть вертолет ЧС.

на видео нецензурная лексика

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