​На трассе Актобе-Шымкент заблудился вертолет

В социальных сетях обсуждают вертолет, приземлившийся на трассе Актобе-Шымкент.
Ролик появился в группе zello.aktobe в Инстаграме. На видео видно вертолет, который приземлился на трассе Актобе-Шымкент.
В группе сообщается, что инцидент произошел около пос.Карабутак. Судя по словам на видео, мужчина, выбежавший из вертолета, спрашивал у водителя фуры, "в какой стороне Актобе".
Какой службе принадлежит вертолет, точно неизвестно. Дальнобойщик предположил, что это мог быть вертолет ЧС.
на видео нецензурная лексика
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