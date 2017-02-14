На завод, который фигурирует в деле Бишимбаева, допсредства выделять не будут

Строительство завода планировалось завершить в октябре текущего года.

На запуск завода, фигурирующего в деле Бишимбаева, дополнительные средства выделяться не будут. Об этом заявил председатель правления АО «НУХ «Байтерек» Ерболат Досаев, передает МИА «Казинформ».

Напомним, бывшего министра национальной экономики РК Куандыка Бишимбаева подозревают в хищении 1 млрд тенге при строительстве завода по производству и обработке листового стекла в городе Кызылорда через подведомственную компанию ТОО «Orda Glass» и ее подрядную организацию ТОО «Шымкентхиммонтаж». Похищенные денежные средства обналичивались через аффилированную компанию ТОО «Завод строительных металлоконструкций» под видом оплаты за питание и проживание рабочих. Строительство завода планировалось завершить в октябре текущего года.

Отвечая на вопросы журналистов после заседания правительства, Досаев отметил, что совместно с акиматом Кызылординской области они попытаются завершить строительство объекта в заявленные сроки.

По словам главы холдинга, есть вопросы, связанные с рассмотрением итогов работы «Шымкенхиммонтажа».

«До пятницы (этой недели) все необходимые решения с нашей стороны будут приняты. То есть, выставлены претензии в адрес «Шымкенхиммонтажа» по неисполнению своих обязательств», - сказал он.

По вопросу выделения дополнительных средств на запуск этого завода глава холдинга «Байтерек» ответил: «Нет, по дополнительным мерам у нас есть соответствующие гарантии со стороны генподрядчика и эти процедурные меры будут приняты».