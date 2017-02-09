Главного архитектора Караганды оштрафовали

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Главного архитектора Караганды оштрафовали

Главного архитектора Караганды Сабыржана Даутбергенова оштрафовали на 42 тысячи тенге, передает nv.kz.

Как сообщается, Сабыржан Даутбергенов наказан за неисполнение решения экономического суда, которое ступило в законную силу. По нему чиновник должен был заключить договоры аренды с местным ТОО.

Административное дело на главного архитектора завела районная прокуратура. Сабыржан Даутбергенов не заключил договоры с фирмой «Citytrade» о продлении срока аренды на три земельных участка, где находятся киоски, несмотря на вступившее в законную силу решение экономического суда.

«Сабыржан Даутбергенов, являясь начальником отдела земельных отношений, архитектуры и градостроительства, должен был заключить договоры аренды с ТОО «Citytrade» еще летом. Однако они до сих пор не подписаны. В этом прокуроры усмотрели нарушение статьи 669 Кодекса об административных правонарушениях РК «Неисполнение решения суда», - говорится на сайте.

В суде главный архитектор Караганды свою вину отрицал.

Административный суд признал Сабыржана Даутбергенова виновным. Он оштрафовал чиновника на 20 МРП, что составляет 42420 тенге. Главный архитектор с таким вердиктом не согласился. Сейчас он оспаривает постановление специализированного административного суда в апелляционной инстанции Карагандинского областного суда. Заседание коллегии назначено на 9 февраля.

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