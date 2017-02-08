​$38 млн выплатит Казахстан за потерпевший крушение под Бишкеком «Боинг»

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​$38 млн выплатит Казахстан за потерпевший крушение под Бишкеком «Боинг»

Казахстанская страховая компания выплатит $38 млн за потерпевший крушение под Бишкеком «Боинг», передает ИА «NewTimes.kz».

Риски воздушного транспорта были перестрахованы в cтраховой компании «Евразия», которая уже получила уведомление о страховом случае.

«Договор перестрахования предусматривает страхование воздушного судна, ГПО владельцев воздушного транспорта и ответственность перед третьими лицами. В случае, если этот инцидент произошел вследствие реализации одного из рисков, предусмотренных договором страхования, и предоставления всех необходимых подтверждающих документов страхователем, компания готова осуществить страховую выплату в самые кратчайшие сроки. На данный момент идет сбор информации и документов по страховому событию. Вскоре после подсчета точного ущерба будет заложен резерв для страховой выплаты», - поясняется в сообщении.

По предварительным подсчетам, общая сумма выплат от всех перестраховщиков только по стоимости воздушного судна может составить $38 млн.

При этом отмечается, что суммы возмещения по ГПО в любой момент могут вырасти в разы, так как расследовании причин и последствий авиакатастрофы пока не подошло к завершению, и комиссия Международного авиационного комитета не вынесла своего вердикта.

Напомним, грузовой Boeing-747, совершавший рейс по маршруту Гонконг-Бишкек-Стамбул, 16 января во время посадки в бишкекском аэропорту Манас рухнул на находящийся поблизости дачный поселок, где постоянно проживали люди. Лайнер снес 26 одноэтажных жилых домов. В результате трагедии погибло 39 человек, а пострадало около 130. Почти половина погибших и пострадавших - дети.

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