​«Группы смерти» в соцсетях будут жестко контролировать в РК

В стране ужесточают контроль за группами в социальных сетях, которые призывают к суициду.

Прокуроры Жамбылской области вычислили двоих школьников, которые согласились участвовать в игре, финал которой - смерть. С детьми сейчас работают психологи. А на сайте Министерства информации РК уже открыли специальный раздел для обращений граждан, передает КТК.

«На официальном сайте министерства, открыт специальный раздел, в котором каждый гражданин республики может оставить ссылку на материал в СМИ либо соцсети, в которой, как он считает, зафиксированы, наличиствуют признаки нарушения законодательства. В том числе и по суициду», - говорит председатель комитета Министерства информации и коммуникаций РК Адил Кожихов.

В первую очередь специалисты просят обратить внимание на страницы, которые посещают несовершеннолетние. Так, в Кызылорде сразу от ста школьников прокуроры потребовали закрыть свои аккаунты в соцсети: дети, как оказалась, интересовались материалами, пропагандирующими самоубийство. Специалисты обращают внимание: опасные группы, как правило, носят безобидное название. Например, популярные в последнее время «Синий кит», «Разбуди меня», «Тихий дом». Детям сначала предлагают часами слушать странную музыку, рисовать на руках китов или единорогов. Но главное, просыпаться в 4.20 утра. В итоге детей настраивают на суицид. Тех же, кто в последний момент решает выйти из смертельной игры, шантажируют убийством семьи. В прокуратуре призывают родителей и педагогов быть бдительными.

«Постоянный родительский контроль все-таки убережет их детей от трагедии. Все-таки это, наверное, изменение в его поведении, те же рисунки, которые могут периодически появляться на его руках. Его замкнутость, может, какие-то страхи. Мы обращали внимание органов образования, что в школах, интернет-классах дети могут посещать свободно сайты экстремистского характера», - заявил старший прокурор управления прокуратуры Жамбылской области Абырой Азаматов.