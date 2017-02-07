Министр сделает подарок казахстанским школьникам

Речь идет о сокращении объемов домашних заданий, передает ИА «NewTimes.kz».
Министр образования и науки Ерлан Сагадиев сообщил, что специалисты уже работают над сокращением объемов домашних заданий.
«Мы предлагаем где-то на 40-60 минут сократить домашнее задание. И, возможно, не по всем предметам давать его», - сказал Сагадиев на заседании правительства.
Кроме того, министр отметил, что ведомство планирует ввести в казахстанских школах электронные дневники и учебники, а также шкафы в коридорах.
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