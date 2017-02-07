Личную жизнь Димаша Кудайбергенова рассекретили китайские СМИ

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Личную жизнь Димаша Кудайбергенова рассекретили китайские СМИ

Китайская пресса обнародовала личную жизнь казахстанского певца Димаша Кудайбергенова. Оказывается, у певца есть девушка и встречаются они довольно давно, передает BNews.kz.

Одно из китайских изданий рассекретило личную жизнь конкурсанта музыкального конкурса The Singer Димаша Кудайбергенова, несмотря на то, что певец и его возлюбленная не афишировали своих отношений.

Возлюбленную Димаша зовут Нурсауле Аубакирова. Она учится на режиссера в Астанинском КазНУИ, выпускником которого является и Димаш Кудайбергенов.

Китайское издание Huanqiu.com не только обнародовало миру имя девушки Димаша Кудайбергенова, но и выложило ряд пикантных фотографий из Instagram девушки. Как только аккаунт попал в поле зрения прессы, он был удален, но журналисты нашли страницу Нурсауле соцсети в ВКонтакте. Сейчас в Instagram можно найти сотню «фейковых» аккаунтов Нурсауле Аубакировой.

Напомним, что Димаш Кудайбергенов принимает участие в популярном китайском конкурсе Singer-2017. На второй конкурсный этап актюбинец Димаш Кудайбергенов подготовил самую сложную песню Витаса «Опера-2». И справился с задачей великолепно, зал аплодировал стоя. Димаш стал участником музыкального конкурса «I Am a Singer» в Китае и победил в первом этапе конкурса.

Казахстанец исполнил песню на французском языке «SOS d'un terrien en détresse» на втором этапе конкурса и также занял первое место. На третьем этапе певец занял 3-е место. Ему 22 года и он самый молодой из участников. Всего планируется 14 этапов. Фанатом пения Димаша стал даже сам Джеки Чан.

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