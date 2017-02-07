Сапарбаев подчиненным: «Если голова не работает, есть интернет. Бери и списывай оттуда»

На совещании в облакимате аким области Бердыбек Сапарбаев вновь отметился публичным «наездом». На этот раз он раскритиковал главного строителя региона.

Сначала при обсуждении строительства социальных объектов аким возмутился, что ему приходится объяснять руководителям управлений одно и то же. Но они не прислушиваются к его словам.

- В среднем, сколько стоит один физкультурно-оздоровительный комплекс? - спросил Бердыбек Сапарбаев у докладчика.

- 250-270 миллионов тенге. Последний проект Кобдинский зашел стоимостью в 210 миллионов, - ответил глава управления строительства Серик Туленбергенов.

- Почему остальные проекты не выходят на эту сумму? Плохо, деньги не считаем. Вчера слышали, президент сказал, что будут проверять. Завтра проверят нас и спросят: почему везде разные школы? Одна школа на 60 мест стоит 300 миллионов, другая школа 200 миллионов. Никто не считает, как это вышло. Так, мы никогда не построим крытые спортивные объекты, а все ждут же. Мы им обещали же.

Также акима расстроил вид планируемых для строительства школ и медучреждений.

- Это что, медпункт? Как сарай! Неужели ума и фантазии не хватает? Ну, добавим миллионов три, если надо. Вы, с первых дней должны ориентировать проектировщиков. Сейчас особенно для тех, у кого голова не работает, есть интернет. Все, бери и списывай оттуда! - разгневанно обратился Сапарбаев к руководителю управления строительства. - А это что, ФОК? Как склад ангарного типа. Рядом есть здание общежития, я еще в позапрошлом году просил Искендирбека (Маханова, экс-главы облспорта) ФОК рядом сделать, как продолжение общежития.

Докладчик успокоил, что передвинут место для строительства ФОКа. После этого перешел к теме тендера и сообщил, что проведут конкурс методом одного источника, если второй претендент не примет участие. Сапарбаеву не понравился этот ответ.

- Увлекаться одним источником не надо, чтобы завтра не было претензии, что дали предпочтение одному, своему. Если 70 % наших проектов будут методом с одного источника, то это будет проявлением коррупции. Я сам знаю, как делается с одного источника, - сказал Сапарбаев.

Туленбергенов хотел объяснить нормы закона "О госзакупках", которые разрешают работу с одним источников, однако аким прервал его словами: «Не надо, я знаю закон не хуже тебя».