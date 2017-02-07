​В Казахстане появится новый телеканал

Автор:
​В Казахстане появится новый телеканал

Кинотелеканал «Ел арна» к празднику весны Наурыз появится в Казахстане, передает МИА «Казинформ».

«К празднику Наурыз мейрамы планируется запустить новый кинотелеканал «Ел арна» в структуре агентства «Хабар». Ресурс будет транслировать художественные документальные фильмы, а также сериалы», - сообщил министр информации и коммуникаций Даурен Абаев, выступая с докладом на заседании Правительства.

Среди других мероприятий, запланированных в первом полугодии 2017 года, предусмотрено внесение в Правительство проекта государственной программы «Цифровой Казахстан» в июне. В рамках госпрограммы до 2020 года планируется увеличить долю пользователей Интернета до 80%, охватить цифровым вещанием 95% населения, повысить уровень цифровой грамотности граждан до 80%.

В текущем году также планируется увеличить количество предоставляемых через госкорпорацию «Правительство для граждан» госуслуг до 80%. Для этого будет организовано заседание межведомственной комиссии по отбору госуслуг.

Теги: , ,
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
25.01.2017, 15:27
  
Назарбаев готовит спецобращение для казахстанцев 11
29.07.2016, 17:28
  
Иностранным телеканалам запрещено транслировать Олимпиаду в Казахстане 14
19.07.2016, 19:04
  
Хиджаб ведущей в новостях о Ницце вызвал скандал в Британии 2
26.04.2016, 17:19
  
Казахстанским старшеклассникам на 30% сократят учебную программу
26.04.2016, 12:13
  
Рассмотреть сокращение предметов школьной программы предложил президент РК
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Все комментарии (1):
Сортировать:
фото пользователя logovaldis
logovaldis
Вот сейчас смешно было!))))

Они же этот канал вроде как пару-тройку лет назад закрыли...а теперь можно опять денег на оборудование выделить, на работников!)
Да и направленность странная. Вроде как позиционируют "Кинотелеканал «Ел арна»", но тут же "Ресурс будет транслировать художественные документальные фильмы, а также сериалы"
Обычно мухи отдельно, котлеты отдельно...а у нас как всегда - солянка!(
Ответить
07.02.2017, 11:12
Последние новости раздела
​Жезлы полицейским заменят белые перчатки и светоотражающие нарукавники
8 школ и 3 детских сада закрыты в Казахстане из-за гриппа
Полицейский из Шымкента растрогал Казнет добрым поступком
В Актюбинской области сохраняются ограничения на дорогах из-за непогоды
МВД РК призывает родителей следить за виртуальной жизнью детей 2
Бахытбека Есентаева этапировали в колонию
Ограничить количество домашних животных предложили в Костанае 2
Казахстанских подростков заманивают в страшную игру с самоубийством 6
После Универсиады квартиры в Атлетической деревне отдадут очередникам
​Уволено руководство «писающего» полицейского 4
Loading...