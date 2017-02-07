​В Казахстане появится новый телеканал

Кинотелеканал «Ел арна» к празднику весны Наурыз появится в Казахстане, передает МИА «Казинформ».

«К празднику Наурыз мейрамы планируется запустить новый кинотелеканал «Ел арна» в структуре агентства «Хабар». Ресурс будет транслировать художественные документальные фильмы, а также сериалы», - сообщил министр информации и коммуникаций Даурен Абаев, выступая с докладом на заседании Правительства.

Среди других мероприятий, запланированных в первом полугодии 2017 года, предусмотрено внесение в Правительство проекта государственной программы «Цифровой Казахстан» в июне. В рамках госпрограммы до 2020 года планируется увеличить долю пользователей Интернета до 80%, охватить цифровым вещанием 95% населения, повысить уровень цифровой грамотности граждан до 80%.

В текущем году также планируется увеличить количество предоставляемых через госкорпорацию «Правительство для граждан» госуслуг до 80%. Для этого будет организовано заседание межведомственной комиссии по отбору госуслуг.