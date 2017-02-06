​В Казахстане разрабатывают школьные учебники на английском языке

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​В Казахстане разрабатывают школьные учебники на английском языке

В Казахстане начали разрабатывать учебники в рамках массового внедрения трехъязычного образования, передает МИА «Казинформ».

Напомним, в настоящее время в ряде школ уже апробируется трехъязычное образование. А с 2019 года в старших классах (10-11-12 классы) начнется изучение на английском языке четырёх предметов естественного цикла: химия, физика, информатика и биология. Поэтапное внедрение запланировано до 2023 года.

«Сейчас ведется процесс подготовки, разработки. Наша организация (республиканский научно-практический центр «Учебник» - прим. ред.) является экспертной, мы будем проводить экспертизу этих учебников. Пока эти учебники не поступили, но разработка идет. Мы планируем провести экспертизу и практическую проверку учебников в 2017-2018 годах», - рассказал заместитель директора организации Саят Омаров, комментируя Послание народу Президента РК.

Он отметил, что поручения Нурсултана Назарбаева в сфере образования направлены на решение нескольких важных задач, вместе с тем образование должно рассматриваться как один из факторов развития страны. Помимо поэтапного внедрения трехъязычия в Послании обращено внимание на формирование IT-знаний, финансовой грамотности и воспитание патриотизма молодежи.

Поручено сократить разрыв в качестве образования между городскими и сельскими школами, решить проблему с дефицитом квалифицированных педагогов и охватить бесплатным профессионально-техническим образованием в первую очередь безработную и самозанятую молодежь, а также людей трудоспособного возраста, не имеющих профессионального образования.

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