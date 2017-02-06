Из-за ветра рухнул декор с крыши по Абулхаир хана

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Из-за ветра рухнул декор с крыши по Абулхаир хана

Сегодня, 6 февраля, около 3 часов ночи с крыши десятого этажа по Абулхаир хана, 58 из-за ветра слетело декоративное украшение. По дороге декор снес пару кондиционеров, украшений на фасаде и всей массой рухнул на крышу магазина «Тост». К счастью, никто не пострадал.

- Сумму ущерба пока не знаю. В прошлом году мы делали капитальный ремонт крыши, - рассказал директор ТОО «Тост» Бахыт Сулейменов. – Это нам обошлось примерно 800 тысяч тенге.

Напомним, в августе прошлого года жильцы дома по пр. Абулхаир хана, 58 уже обращались в редакцию. В 2014 году на крыше их дома алматинские подрядчики ТОО «GEMBA» установили украшения для оформления города. После этого крыша начала течь. Техническая оценка выявила нарушения, в том числе, что для крепления украшений крышу просверлили насквозь. Декор работает, как парус, крепление при каждом порыве ветра расшатывалось, дырки расширялись.

По медиативному соглашению ТОО «GEMBA» в 2016 году обязалось провести ряд работ, в том числе демонтаж и монтаж за свой счет 27 несущих креплений декоративных элементов с 1 по 7 подъезд.

Работы провели, но их качеством жильцы и КСК остались не довольны. Разбирательства с подрядчиками продолжаются по сей день.

Возмущенный председатель КСК «Ак Орда-58» Рыскельды Такенов рассказал, что крепления декора должны были закрепить к мезонину (надстройка над средней частью жилого дома), а прикрепили к их парапету крыши. Рыскельды Такенов переживает, что другие украшения могут за время буранов слететь вниз.

- Кто будет отвечать, если другое оформление также снесет? Вдруг кто-нибудь пострадает? Мы будем подавать в суд и поднимать вопрос о демонтаже этих украшений с крыши нашего дома!

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Все комментарии (3):
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фото пользователя logovaldis
logovaldis
Как всегда всё сделали через Ж...а акимат только хвалебные посты "пилит" в инстаграмме! 

Кстати возник вопрос немного не по теме. Сегодня там с утра имел возможность наблюдать "прямой эфир" (это новый прикол в Инсте) прямо с совещания акимата. Вопрос: как так произошло, если пронос смартфонов в здание вроде как запрещен?!)
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06.02.2017, 14:12
фото пользователя taxsist2
taxsist2

logovaldis https://www.youtube.com/watch?v=QYLXgbaT-MA
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06.02.2017, 14:20
фото пользователя taxsist2
taxsist2
пока гроза не грянет, как говорится.. ночью слышал, как ветер гудит за окном переживал за тех кто дороге, за городом.
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06.02.2017, 14:16
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