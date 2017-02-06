Димаш на конкурсе споет по-китайски

Димаш Кудайбергенов на четвертом этапе конкурса «Singer 2017» исполнит песню на китайском языке, передает МИА «Казинформ».

Как сообщают китайские СМИ, съемки четвертого этапа конкурса завершились 2 февраля. На этой стадии конкурса казахстанский певец решил исполнить песню на китайском языке. Это композиция из репертуара Джеки Чун Хок-Яудың «Желтая осень».

Джеки является яркой звездой китайской эстрады. В 90-е годы он был вторым по продаже сольного альбома после Майкла Джексона. В 2000 годах продажи его сольного альбома достигли цифры более 60 тысяч, и он выступал с концертами во многих странах.

Песня «Желтая осень» была впервые исполнена в 1993 году. После она была переведена на японский и корейский языки.

Отметим, что Димаш уже имеет опыт исполнения китайских песен, перед участием в конкурсе он исполнял песню знаменитого китайского певца Хан Хунна «Утро».

Напомним, по итогам третьего этапа конкурса на китайском телевидении Димаш Кудайбергенов занял третье место, хотя до этого оставался в лидерах музыкального проекта.

За время участия в конкурсе у Димаша появилась целая армия поклонников со всего мира - фанаты посвящают молодому человеку стихи, рисунки, пытаются подражать его внешнему образу и даже интересуются казахским языком.