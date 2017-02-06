Какие дороги закрыты в Актюбинской области

Из-за непогоды ограничено движение автотранспорта на трассах, сообщается на сайте КЧС МВД РК.

В Актюбинской области закрыто движение на автодорогах Самара - Шымкент (поселок Кобда - граница Западно-Казахстанской области, с 615 по 526 километр), Актобе-Астрахань (Актобе - граница Атырауской области, с 11 по 330 километр), Самара - Шымкент (Актобе-поселок Кобда, с 718 по 618 километр), Самара - Шымкент (поселок Белогорка - Хромтау, с 773 по 836 километр), Актобе - Орск (поселок Пригородный-2 - граница РФ, с 17 по 135 километр), Актобе - Оренбург (Актобе - граница РФ, с 8 по 99 километр).

Также в Актюбинской области из-за снега, метели и нулевой видимости закрыто движение на трассах Донское - Бадамша, Петропавловка - Хазретовка, Актобе - Родниковка - Мартук, Шубаркудык - Уил - Кобда - Соль - Илецк, Покровка - Темир - Кенкияк - Эмба, Актобе - Болгарка - Шубаркудык для всех видов автотранспорта.