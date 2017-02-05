Глава ФК "Актобе" ответил на скандальное интервью агента Селюка

Генеральный директор ФК "Актобе" Максат Тюмалиев дал комментарий пресс-службе "красно-белых" по поводу скандального интервью футбольного агента Дмитрия Селюка.



- Первое, о чем я сожалею, что не послушал советов футбольных людей и руководителей казахстанских клубов - не связываться с агентом Селюком. Они предупредили меня, что рано или поздно он позвонит нам и предложит свои услуги.Тот день настал. Селюк позвонил и сразу же в грубой форме начал требовать возврата долгов по Айоделе Аделейе . Я ему корректно обосновал позицию клуба в отношении этого долга. Пояснив, что для меня, как для руководителя организации, со 100% финансированием с государственного бюджета, основанием для возврата спорных долгов по иску игрока будет решение суда Республики Казахстан, вступившее в законную силу.



Так как у него нахрапом взять желаемое не получилось, он предложил поработать с ним. Тогда из предложенного списка игроков мы с тренерским штабом, спортивным директором отобрали Седрика Гогуа. У Селюка он был свободным агентом на данный момент. На второй день переговоров насторожило то, что когда обсуждался проект контракта Седрика, сторона Селюка не уведомляя нас попыталась вставить в английском варианте договора пункт о праве Седрика уйти от нас без компенсации в любое время. Я позвонил Селюку и предупредил , что партнеры так не поступают и эти действия больше похожи на действия мошенников или аферистов. Селюк стал оправдываться, что защищает интересы игрока. А вдруг Седрика позовут в испанскую «Ла-Лигу» летом? На что я сказал: «Да, хорошо, давайте обсудим этот вопрос. Я не против включить данный пункт в том случае, если летом Седрика позовут в испанскую «Ла-Лигу». Я его отпущу». Он от этого пункта отказался. Вторым тревожным звонком послужило затягивание документов по Седрику. Мы его пригласили на сборы, оговорив при этом, что до окончания первых сборов документы по игроку будут. Нам нужно было узнать позицию «Партизана». Мы отправили к ним запрос по Седрику, но они его проигнорировали, а по телефону сказали, что у них очень много к ним претензий и что Седрика ждут серьёзные судебные разбирательства. То есть, всем стало понятно, что просто так Седрика «Партизан» не отпустит. Селюк же стал нас уверять, что Седрик и он правы, тем самым пытался нас столкнуть лбами с «Партизаном». Я спросил у Рахаева, стоит ли этот игрок, чтобы сейчас ввязываться во все эти суды? Хотел узнать также мнение тренеров, о том, как тренируется и показывает себя игрок на сборах. Они однозначно ответили «Нет», Седрик не горит желанием тренироваться. В играх также играет спустя рукава. Очевидцы последней игры это прекрасно видели. Из 5-6 тренировок он участвовал полноценно только на 2х. Постоянно находит какие-то причины, чтобы не участвовать на тренировке. Это, со слов тренера, приведет к тому, что в коллективе начнется разлад, ребята увидят, что кто-то не дорабатывает.Разрушится та дружеская атмосфера, которая сейчас царит в клубе.



Параллельно мы стали обсуждать вопрос по Айоделе Аделейе. В принципе Рахаев был не против этого игрока. Но мы понимали, что игрок целый год не играл и та зарплата, которую требовал Селюк, явно не соответствовала его нынешнему игровому и физическому состоянию. Кроме того Айоделе Селюк предлагал только до лета. Ни Рахаев, ни я не видели в этом никакого смысла.



Позже появляется вариант с Джафаром, который со слов Селюка находится в фантастической форме, он готов за свой счет прилететь к нам и доказать, что достоин играть за «Актобе». После игры тренерский штаб сделал вывод, что да, возможно парень очень перспективный, но решать задачи здесь и сейчас он не способен, так как еще сыроват. Я предложил Селюку заключить контракт минимум на 3 года, на что он ответил отказом. Он сказал, что может дать нам игрока лишь до осени и то при условии, если мы пойдем на конфликт с «Партизаном» и возьмём дополнительно еще одного его игрока. На это всё я, естественно, ответил отказом, сказал, что просто так набирать количество игроков нам не нужно. Но мы готовы обсуждать каждого игрока конкретно. Уже понимая, что я не иду у него на поводу, он переходит в агрессивную форму ведения разговора. При этом постоянно оскорбляя и клуб, и команду, и тренеров, и весь казахстанский футбол. Я неоднократно его предупреждал, что вести так разговор некорректно, мы находимся с ним не на базаре и в один момент всё же в жесткой форме я остановил его словесный «понос» и попросил его, чтобы он больше не связывался с клубом, если он не способен решить вопрос с Седриком. Также попросил забрать его игроков из расположения нашей команды. Тут он уже перешел к угрозам, проговаривая, что уничтожить нас в СМИ, что у него есть связи, и мы вынуждены будем делать так, как скажет он. После этих слов я вообще не увидел смысла продолжать разговор.



Что касается вопроса по Куаджа. Он поднимался тренерским штабом Рахаева, они сошлись на мнении, что парень слишком молод и неопытен, чтобы ему доверять позицию центрального защитника. На этой позиции должен играть более опытный игрок. Он сможет научить и поделится опытом с нашими казахстанскими игроками, которые нам долгое время будут приносить пользу. Это такие футболисты как Каиров, Аслан, Жумагали итд.



Хотелось обратиться также и к sports.kz, если они выслушали одну сторону конфликта, то думаю должны дать и другой стороне высказать свою позицию. Тогда это будет объективным и правильным действием со стороны средств массовой информации.