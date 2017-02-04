Дмитрий Селюк: Я уверен, что все руководство ФК «Актобе» выгонят из клуба уже через три месяца

Любопытную трансферную политику проводит в это межсезонье «Актобе». Руководство клуба заключает контракты с футболистами, чей приход в ряды «красно-белых» с разных сторон воспринимается достаточно неоднозначно.

Взять, к примеру, одно только подписание контракта с молодым ивуарийским защитником Седриком Гогуа. Руководство его предыдущего клуба, «Партизана» из Белграда, уверено теперь, что «Актобе» должен им за этот трансфер весьма кругленькую сумму.

Sports.kz попытался разузнать о ситуации с приобретением актюбинцами Седрика Гогуа непосредственно у представителя этого футболиста - известного футбольного менеджера Дмитрия Селюка.

- Дмитрий, хотелось бы расспросить о Вашем футболисте Седрике Гогуа, подписавшем контракт с «Актобе».

- Он подписал, но, скорее всего, покинет «Актобе». Очень странные дела происходят в этом клубе, в руководство которого, как вы знаете, пришли новые люди.



В 2015 году за актюбинцев играл защитник Айоделе Аделейе, который был признан лучшим футболистом команды за сезон по итогам голосования болельщиков. В прошлое межсезонье двухгодичный контракт с ним был расторгнут. У нас есть все необходимые бумаги, говорящие о том, что ФК «Актобе» обязан выплатить игроку компенсацию за разрыв с ним трудового соглашения. Изначально она составляла 480 тысяч долларов. В процессе переговоров, учитывая, что у нас сложились хорошие отношения с клубом, которому Аделейе служил верой и правдой, мы реструктуризировали этот долг и снизили его сумму аж до 280 тысяч долларов. Мы шли навстречу, учитывая, что в «Актобе» взяли моего клиента Куасси Куаджу, и отдалили срок выплаты этих средств почти на год - до сентября прошлого года.



Но в «Актобе», как уже говорилось, пришли новые люди. Естественно, никто ничего не платит.



Если сейчас раскрутить это дело по нормам, принятым в ФИФА, то актюбинскому клубу грозят запрет на проведение трансферов на два сезона, отнятие 6 турнирных баллов, а также - перевод в низшую лигу. Все это вполне работает, и подобные санкции к клубам-должникам, как все прекрасно знают, применялись уже не раз.



Взять Куаджу - плохой, скажите, игрок?! Лучший футболист прошлогодней команды по мнению болельщиков. И у него была зарплата всего 5 тысяч долларов - не 45. Но с приходом новых людей его уже нет в «Актобе». Берут каких-то непонятных футболистов, которые еще неизвестно, как себя проявят. Я уверен, что всю эту руководящую актюбинскую бригаду, всех, кто занимается там трансферами, выгонят из клуба уже через три месяца.



Для меня просто странно: как лучший игрок команды Куаджа, вполне адаптированный к казахстанскому футболу, стал вдруг не нужен. И, в то же время, в состав набираются люди с непонятными характеристиками.



Я хотел бы через СМИ обратиться к тренерам и руководству «Актобе»: может быть, оставим Куаджу? И Аделейе вернем? Я ведь шел навстречу клубу, реструктуризируя долг, - может быть, начнем уже вести себя как деловые партнеры?..



Создается четкое ощущение, что в клубе идут определенные коррупционные схемы - ищут игроков за 30 с большими зарплатами. В итоге бюджет будет раздут непомерно - а результата ждать не приходится.



Уже сейчас понятно, что с такими новобранцами команда вряд ли будет претендовать на финиш в первой пятерке. При том, что бюджет сейчас у клуба по средним меркам КПЛ очень неплохой.



Я просто не понимаю, как можно такого игрока, как Аделейе, который служил «Актобе» верой и правдой, оставлял в матчах за клуб на поле свое здоровье, так обманывать?! Мы ждали, целый год не подавали по этому поводу заявление в ФИФА, но ведь дальше так продолжаться не может. Все болельщики увидят, кто придет в команду, кого туда хотят привести. Только подумайте: Куаджа. 21 год, зарплата - 5 тысяч. Не нужен. Понятно, что возьмут на его место кого-то возрастного - кто будет отдавать часть своей зарплаты. А что взять с Куаджи?!



- Может быть, вернемся теперь к Гогуа?

- Седрик расторгнул контракт с «Партизаном» из-за невыплат ему зарплаты - после двухмесячной задержки положенных по трудовому соглашению денег игрок имеет на это право. После этого он подписал контракт с «Актобе». Но Вы понимаете, что в этом клубе работают полные непрофессионалы - они даже не имеют представления о том, как нужно сделать запрос в «Партизан» о трансфере игрока. Есть специально разработанная ФИФА система TMS, в ней и нужно решать такие вопросы, так ФИФА и выдает сертификаты. Но что делают в «Актобе»? Пишут в «Партизан» письма. Электронные, бумажные - я уж не знаю точно, какие. Но на них им элементарно никто не обязан отвечать! Нужен просто ответ через TMS - и все. Но в «Актобе» этого не понимают. Как не понимают, чем может грозить клубу невыплата долгов, как в случае с Аделейе.



Наверное, там видят мои попытки поиска компромисса - и трактуют их как слабость. Вот и все.



Все знают, как за подобные нарушения в свое время «Таврия» была лишена права осуществлять трансферы. Дальше - только банкротство клуба. И, учитывая, насколько странные принимаются в «Актобе» решения, я не удивлюсь, если в мае-июне оттуда уберут всех - от тренеров до руководства клуба.



Очень однонаправленная идет трансферная политика. Если люди пописывают контракт с Седриком Гогуа, а потом говорят: пусть уходит, то о чем говорить?! Просто на клубе повиснут еще 180 тысяч его зарплаты за год.



Из-за собственной неграмотности руководство ФК «Актобе» может сделать клуб банкротом. Я предлагал футболистов, интересных европейским клубам, за зарплаты в районе той, что получал Куаджа - 5 тысяч долларов (это все запротоколировано). Но что с них можно было бы взять руководителям клуба в таком случае?! Даже тот же Дмитрий Васильев обращал внимание на то, чтобы зарплаты были у игроков небольшие, старался экономить как-то. А здесь - зарплаты по 5 тысяч, игроки бесплатные. Но это никого не устраивает. Посмотрим, кого возьмут, какого результата добьются их игроки с большими зарплатами. Увидим, кто прав, кто виноват.



Люди просто не понимают, что после подачи в суд обратного пути уже не будет. Включают дурачка. То, как они поступают с любимцами актюбинской футбольной публики Аделейе и Куаджей, - это же все равно, что плюнуть в лицо своим болельщикам.



- Какой может быть развязка данной ситуации?

- Эта ситуация ни к чему хорошему не приведет. Все бумаги по долгам перед Айоделе Аделейе в наличии имеются. Контракт с Седриком Гогуа подписан. Дальше - уже проблемы руководителей «Актобе»: регистрировать игрока или нет. Зарплату они ему выплатят.



Хочу сказать, что, может, главные руководители актюбинского футбола - не те, что работают непосредственно в клубе, - не знают, что их протеже настолько непрофессиональны. Или коррумпированы?.. Прежде, чем клуб рухнет в финансовую пропасть, есть еще какие-то возможности вернуться на исходные. В конце концов, думаю, никому не нужно, чтобы такой славный казахстанский футбольный клуб, как «Актобе», обанкротился...



Я же, со своей стороны, актюбинскому клубу и его болельщикам желаю всего только самого хорошего - в новом сезоне и в будущем!