Казахстанские лыжники завоевали «золото» Универсиады-2017

Лучший результат показала казахстанская команда в составе Анны Шевченко и Олжаса Климина, далее расположились французы и россияне.
В Алматы на зимней Универсиаде-2017 прошли состязания лыжников в смешанном командном спринте, передает Sports.kz.
Другой тандем наших лыжников - Ольга Мандрика и Олжас Климин финишировали шестыми.
Лыжные гонки. Смешанный командный спринт
1. Казахстан (Анна Шевченко, Олжас Климин) - 18:23.48
2. Франция 2 - +5.19
3. Россия - +6.02
6. Казахстан 2 (Ольга Мандрика, Сергей Малышев) - +48.24.
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