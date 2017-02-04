Казахстанские лыжники завоевали «золото» Универсиады-2017

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Казахстанские лыжники завоевали «золото» Универсиады-2017

Лучший результат показала казахстанская команда в составе Анны Шевченко и Олжаса Климина, далее расположились французы и россияне.

В Алматы на зимней Универсиаде-2017 прошли состязания лыжников в смешанном командном спринте, передает Sports.kz.

Другой тандем наших лыжников - Ольга Мандрика и Олжас Климин финишировали шестыми.

Лыжные гонки. Смешанный командный спринт

1. Казахстан (Анна Шевченко, Олжас Климин) - 18:23.48

2. Франция 2 - +5.19

3. Россия - +6.02

6. Казахстан 2 (Ольга Мандрика, Сергей Малышев) - +48.24.

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