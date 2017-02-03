В Актобе в выходные ожидается снег и ветер​

В большинстве областей Казахстана ожидаются снегопады, метели с ухудшением видимости до 200-500 метров, сильный ветер 17-25 метров в секунду, сообщает РГП «Казгидромет».

В Актобе температура воздуха 4-5 февраля составит 14-19 градусов мороза с небольшим снегом. 6 февраля потеплеет до минус 6-9 градусов, будет идти снег с усилением ветра с порывами до 13 м/с.

По данным синоптиков, глубокий и активный циклон, сместившийся на Казахстан, уже в субботу 4 февраля покинет его территорию. Но атмосферные фронты, связанные с ним сохранят своё влияние на погоду в выходные дни.

«Южные области в выходные дни будут находиться под влиянием атмосферных фронтов, связанных с южным циклоном. Здесь также ожидаются снегопады, туманы, гололёд и местами сильный ветер 18-25 метров в секунду», - говорится в сообщении.

«В тыл циклону начинает смещаться холодный антициклон, с которым на территории республики ожидается прекращение осадков и понижение температуры воздуха на 3-5ºС ниже климатической нормы. Но это похолодание будет кратковременным, так как следующий циклон уже 6 февраля выйдет на запад Казахстана, и с ним температура вновь повысится», - отметили специалисты «Казгидромета».