У игрока «Кайрата» обнаружили опухоль головного мозга

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У игрока «Кайрата» обнаружили опухоль головного мозга

В пятницу, 3 февраля, Нето в родном городе Уберландия пройдет операцию.

Защитник алматинского «Кайрата» и сборной Бразилии по футзалу Нето перенесет операцию из-за опухоли головного мозга, передает Vesti.kz.

30 января ФК «Кайрат» объявил, что Нето из-за травмы пропустит товарищеские матчи Бразилии против команды Каталонии. О характере повреждения на данный момент ничего неизвестно.

2 февраля известный бразильский комментатор Марсело Родригес в своем блоге сообщил, что у Нето серьезная болезнь. Журналист, полагаясь на этику, не озвучил диагноз. Позже сам игрок вышел на связь с Родригесом по WhatsApp и подтвердил его информацию.

«Две недели назад я почувствовал себя плохо во время одной из тренировок «Кайрата» и прошел обследование, на котором была обнаружена опухоль головного мозга. После прилета в Бразилию я повторно отправился к врачам. К сожалению, диагноз подтвердился. Завтра мне предстоит операция. Я хочу вас попросить молиться за меня и, пожалуйста, не беспокоить некоторое время, потому что я хочу побыть со своей семьей», - сообщил Нето.

В пятницу, 3 февраля, Нето в родном городе Уберландия пройдет операцию. Пресс-служба сборной Бразилии пока не ответила на запросы Globo Esporte и не дала официального комментария по поводу игрока.

35-летний Нето перешел в «Кайрат» в августе 2016 года. Он провел за алматинский клуб по три матча в Кубке УЕФА, чемпионате и Кубке Казахстана. За девять игр Нето забил два гола и получил одно предупреждение.

До Казахстана Нето выступал за хорватский «Сплит», российскую «Газпром-Югру», испанский «Интер Мовистар» и ряд клубов на родине. В 2012 году вместе со сборной Бразилии Нето стал чемпионом мира и был признан лучшим игроком своей команды.

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