Изнасилованная в колонии Наталья Слекишина вышла на свободу

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Изнасилованная в колонии Наталья Слекишина вышла на свободу

Фото нур.кз.

Сегодня Наталью Слекишину выпустили из колонии. На свободе она будет находиться 5 лет. Ранее осужденная подала ходатайство об отсрочке наказания до достижения рожденным в неволе ребенком 14-летнего возраста, сообщает Радио Азаттык.

31 января в Талдыкоргане Алматинский областной суд оставил без изменения решение об отсрочке исполнения наказания Натальи Слекишиной.

Решение суда является уникальным, потому что приоритет дан международному законодательству. Применены две конвенции: конвенция о правах ребёнка и конвенция против пыток. По второй - страна, где совершались пытки в дальнейшем должна реабилитировать жертву, так как не смогла уследить за такими как Хакимов. Вторая конвенция - интересы ребёнка ставятся выше. Это очень приятно, что наши суды стали применять международное законодательство и ратифицированные договоры" - сказала по телефону адвокат Слекишиной Айман Умарова.

Напомним, по словам адвоката Слекишиной Айман Умаровой, сотрудники следственного изолятора изнасиловали Слекишину в учреждении, в результате чего на свет появился ребенок.

Результаты экспертизы показали, что отцом ребенка является один из сотрудников СИЗО. Его арестовали.

Позже в КУИС заявили, что изнасилованная в СИЗО и отец ее ребенка могли стать любовниками.

Сотрудник следственного изолятора (СИ-18) Руслана Хакимова, обвинявшийся в пытках и изнасиловании осужденной Натальи Слекишиной, приговорен к девяти годам лишения свободы. Приговором суда он также лишен звания майора юстиции.

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