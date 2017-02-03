Финальный матч Кубка Казахстана по футболу пройдет в Актобе

В Астане прошло очередное Общее собрание членов Профессиональной футбольной лиги Казахстана, сообщается на официальном сайте.

На собрании клубы-члены ПФЛК приняли следующие решения:

- ФК «Байконур» и ФК «Байтерек» исключены из членов ПФЛК. Данное решение продиктовано передачей команды «Байконур» в структуру ФК «Кайсар» и не подтверждением своего участия в соревнованиях среди клубов первой и второй лиг ФК «Байтерек»;



- Согласован порядок распределения между футбольными клубами средств, выделяемых УЕФА для развития детско-юношеского футбола;



- Согласована система централизованной оплаты расходов официальных лиц матча (судьи, инспекторы);



- Согласованы и переданы на утверждение Исполкому Федерации футбола Казахстана окончательные редакции регламентов соревнований, проводимых ПФЛК в сезоне 2017 года. В связи с одной из последних инициатив Федерации футбола Казахстана клубами было одобрено предложение добровольно за вознаграждение заявлять 9-го и 10-го невоспитанников казахстанского футбола. При это количество невоспитанников, находящихся одновременно на поле остается неизменным;



- Согласованы и переданы на утверждение Исполкому Федерации футбола Казахстана календари игр соревнований, проводимых ПФЛК в сезоне 2017 года;



- Утвержден «Технический регламент ПФЛК», который содержит требования, предъявляемые к клубам по производству трансляций и съемки матчей чемпионата и кубка;



- Согласовано заключение договора о передаче ТРК «Казахстан» прав на телевизионную трансляцию матчей Чемпионата и Кубка РК в сезоне 2017 года. В рамках нового соглашения корпорация «Казахстан» обязуется показывать не менее двух матчей каждого тура чемпионата и не менее одного матча каждого этапа кубка, т.е. не менее 70-ти матчей в сезоне;



- Центральный стадион города Актобе утвержден местом проведения финального матча Кубка РК сезона 2017 года. В то же время, в случае внесения изменений в календарь игр и перенесения финала на вторую половину ноября, а также отсутствия у ФК «Актобе» возможности проведения матча в данное время, администрация ПФЛК оставляет за собой право назначить место проведения финала кубка самостоятельно.