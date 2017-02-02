Жители Шымкента могут остаться без тепла

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Жители Шымкента могут остаться без тепла

В Шымкенте 2 февраля на ТЭЦ прекратится поставка газа, передает агентство «Хабар».

Шымкентцы могут остаться без тепла. Уже к середине месяца свою работу остановит городская ТЭЦ.

Предприятие не смогло вовремя рассчитаться за уже поставленный газ. Подача голубого топлива прекратится завтра, а запасов мазута на станции хватит только на десять дней. Известно, что все счета предприятия сейчас арестованы, а любые поступления средств сразу списываются в счет долга.

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