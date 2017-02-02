Cреди казахстанских школьников распространяется опасная игра

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Cреди казахстанских школьников распространяется опасная игра

Родители казахстанских школьников обеспокоены опасной забавой, которая пришла в Казахстан из России, передает 31 канал.

Это игра под названием «Беги или умри». Дети намеренно дожидаются красного сигнала светофора и перебегают дорогу перед близко движущимися машинами. Официальных случаев пострадавших в Казахстане пока не зарегистрировано. Но об опасной забаве родители уже предупреждают друг друга смс-рассылкой.

Первый случай произошел еще в прошлом году в одном из российских городов. Группа школьников стояла на обочине оживленной дороги. Внезапно один из них бросился прямо под колеса автомобиля. Как выяснилось позже, сделал он это на спор, участвуя в новой забаве под название «Беги или умри».

О том, что опасная игра пришла и в Казахстан, предупреждает смс-рассылка. Ее автор призывает родителей следить за своими детьми, а автовладельцев быть внимательнее на дорогах.

Суть игры «Беги или умри» - успеть перебежать дорогу на красный сигнал светофора и как можно ближе к движущемуся транспорту. Опасность дети явно не осознают.

При сухом асфальте машина со скоростью 60 километров в час сможет затормозить, лишь проехав еще 20 метров. А это как минимум три секунды, которых вполне достаточно для летального исхода.

Казахстанские общественники регулярно проводят акции, объясняя школьникам, чего не стоит делать на дороге. Но своими силами и даже с помощью учителей достучаться до сознания каждого ребенка не всегда удается.

Идти на игры со смертью, по словам психологов, в основном решаются дети от 9 до 14 лет. Это группа риска, к которой нужен особый подход. Зависимость от мнения сверстников, подростковая конкуренция могут подтолкнуть ребенка и не на такое.

За один прошлый год в Казахстане произошло почти 18 тысяч дорожно-транспортных происшествий. Каждый шестой пострадавший - ребенок.

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Все комментарии (1):
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фото пользователя ферзя
ферзя
Да много чего такого что сейчас идет меж детьми и может со временем ужиться в их сознании.  Уже у детей порой нахожу сюжеты таких шалостей которые друг другу пересылают. При этом не то что не осуждают а восхищаются. а между тем такое развлечение может восприниматься покруче сайтов самоубийц.  Для противодействия одним контролем не обойдешься. Всегда будут минуты или часы загруженной беспечности. В четырех стенах не удержать гиперактивность и желание выделится. Кроме того иной раз вижу клипы АУЕ ( Арестанско-уголовное единство) И эти явления в отдельных губерниях России набрали скорость чумы и губернаторы открыто говорят о своем бессилии помешать этому. Сургут уже в страхе перед подростками. По подсчетам специалистов если такие явления охватят всего 1% молодежи, это будет ужасно. 
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02.02.2017, 16:29
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