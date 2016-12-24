Как выбирать сладкий подарок для ребенка

Новый год – это не просто праздник, а ещё и чудо для каждого ребёнка. Помимо подаренных игрушек, непременно каждый малыш ищет маленький сундучок или мешочек со сладостями. Комитет по защите прав потребителей МНЭ РК при выборе сладостей рекомендует родителям:

- подбирать сладости, которые больше всего по вкусу и возрасту малыша. Для детей младшего возраста не рекомендуются мелкие леденцы и орешки в сладкой глазури, чтобы не поперхнутся;

- изучить состав сладостей и их срок изготовления, особенно когда вы берете уже готовый подарок, следует, перед тем как вручить его ребенку, внимательно ознакомиться с содержимым. Сладости не должны содержать запрещенные пищевые добавки, ароматизаторы, красители, стабилизаторы. И конечно должны быть свежими;

- нельзя приобретать для детей новогодние подарки неизвестного происхождения, в неустановленных торговых местах.

Напоминаем, что с целью обеспечения безопасности здоровья детей и подростков не допускается использование в организациях воспитания и образования детей и подростков скоропортящихся продуктов, которые могут послужить факторами возникновения случаев кишечных заболеваний среди детей.