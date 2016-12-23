Как казахстанцы будут отдыхать на Новый год

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Как казахстанцы будут отдыхать на Новый год

По данным Министерства здравоохранения и социального развития РК, новогодние праздники в Казахстане в 2017 году пройдут с "дополнительным" выходным днем.

Так как первое число января в этом году выпадает на воскресенье, один день выходного переносится на понедельник, третье января.

Это касается как тех, кто работают пятидневную неделю, так и тех - кто вынужден трудиться шесть дней в неделю.

Новый год казахстанцы будут отмечать 3 дня: 1, 2 и 3 января плюс нерабочим в этом году будет и 31 декабря. Так что в субботу, можно будет подготовиться к празднованию любимого многими праздника.

Рабочим станет 4 января (среда), далее 5 января (четверг) и 6 января (пятница), а 7 января (суббота) будем отмечать православное Рождество. Так как Рождество, не государственный, а религиозный праздник, выходной не переносится, соответственно 8 января мы отдыхаем в обычное воскресенье, а далее 9 января - в понедельник начинаем обычную рабочую неделю.

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