МОН РК: Школьные ёлки не должны быть за счет родителей

Автор:
МОН РК: Школьные ёлки не должны быть за счет родителей

Школьные ёлки по случаю празднования Нового года в Казахстане не отменены, но запрещены сборы денег на подарки, передает ИА «NewTimes.kz».

В ходе пресс-конференции вице-министр образования и науки РК Эльмира Суханбердиева также подчеркнула, что в январе следующего года планируется расширенное совещание с участием министра образования и науки по вопросам поборов в школах.

«Нигде никаким приказом празднования ёлок не отменены. Единственное, я знаю, что в нескольких школах наших городов были вопросы к директорам, когда родители возмущались тем, что программы новогодние были дорогие. Директорами школ были приняты меры для того, чтобы школьная ёлка не проводилась. . К нам с этим звонки поступали, мы с этим разбирались. Школьная ёлка обязательно должна быть к празднованию Нового года. Единственное, сбор денег на подарки был запрещён. Позиция министерства по поводу сбора денег очень жесткая», - прокомментировала вице-министр образования и науки РК Эльмира Суханбердиева.

Теги: , ,
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
21.12.2016, 22:10
  
Вчера зажглась главная ёлка Актобе с надписью «Экспо-2017» (ФОТО) 5
21.12.2016, 19:39
  
Танцы с фейерверком устроили эмбенцы в праздник
19.12.2016, 09:31
  
​В Астане зажгли главную ёлку страны
16.12.2016, 10:41
  
Google поздравил казахстанцев с Днем Независимости
16.12.2016, 09:13
  
Казахстанцы отмечают 25-летие Независимости 18
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Все комментарии (6):
Сортировать:
фото пользователя requiem
requiem
Ничего не пойму. Сборы денег на подарки они запретили. Так теперь дети без подарков останутся? Причем здесь подарки, если речь шла о дорогущих программах. Аниматоры подчас ломят деньги. Но у нас например всегда Алакай, 400-600 тенге это нормально. А почему бы как раньше учителя сами бы не придумали и не показали программу? Это и интереснее, и не сложно. Можно старшеклассеиклв подключить. А подарки теперь детям родители вынуждены за углом прятаться и раздавать. Дети же их ждут.
Ответить
22.12.2016, 19:24
фото пользователя ферзя
ферзя
Даже в советские времена, со своими дедами морозами и снегурочками, с концертами детей, костюмами что шили родители или покупали, велся сбор на подарки. На особые подарки победителям конкурсов складывались в складчину, всем остальным однотипные чтоб не было обидно кому то. Сомневаюсь, что государство решило уделить всем школьникам.  Остается принять что дед мороз в этом году придет без мешка, и со стандартной однотипной программе. Первый раз дед мороз будет без подарков. А это уже перебор Нельзя было так заигрываться. 
Ответить
22.12.2016, 20:13
фото пользователя TatyanaD
TatyanaD
Поборы в школе - это вымогательство на ремонт, мебель, подарки учителям на экзамены и проч. А подарки собственным детям на Новый год - это не поборы, уважаемые новаторы МОН.
Ответить
22.12.2016, 22:17
фото пользователя ферзя
ферзя
Я считаю что поборы это когда деньги идут на личные нужды для собственного обогащения то есть для корыстных целей Все остальное это воля родителей во имя своих детей. Прежде чем что то назвать поборами надо это доказать. А так то налоги, пенсионные взносы и страхование - то и это поборы. 
Ответить
22.12.2016, 22:27
фото пользователя TatyanaD
TatyanaD
Все равно не оставим детей без подарочков. Раздадим, если до маразма дойдет, хоть в подворотнях. Чей-то диагноз не должен ломать многовековые праздничные традиции людей. А младшие детки будут плакать без подарков. Увы, простая домохозяйка на кухне может обозначить грань между поборами и здравой заботой о детях, чтобы подарить им праздник
Ответить
22.12.2016, 22:35
фото пользователя ферзя
ферзя
А мои дети когда были маленькими и учились в школе получали подарки и от меня и от деда мороза. Как они передо мной хвастались А я хотел чтоб они радовались чуду Жалко нынешних детей, большинство в этом году рискуют увидеть скупой сказочный символ нового года.  
Ответить
22.12.2016, 23:31
Последние новости раздела
Футбольный клуб "Тобол" продают в рассрочку 2
Врачи рассказали о состоянии летчика пострадавшего при крушении самолета
Новый номер "Диапазона" уже в продаже
В Актобе выступит мировая звезда Айман Мусахаджаева 3
Как чаще всего казахстанцы называют своих детей
Казахстанцев просят быть осторожнее, покупая "Боярышник" 11
​Синоптики обещают сильные морозы по всему Казахстану
​В Таиланде перевернулся автобус с казахстанскими туристками
Мажилисмены пообещали разобраться со скандальным видео с участием Тиникеева 1
Тиникеев находится в больнице - депутат 7
Loading...