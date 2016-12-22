МОН РК: Школьные ёлки не должны быть за счет родителей

В ходе пресс-конференции вице-министр образования и науки РК Эльмира Суханбердиева также подчеркнула, что в январе следующего года планируется расширенное совещание с участием министра образования и науки по вопросам поборов в школах.

«Нигде никаким приказом празднования ёлок не отменены. Единственное, я знаю, что в нескольких школах наших городов были вопросы к директорам, когда родители возмущались тем, что программы новогодние были дорогие. Директорами школ были приняты меры для того, чтобы школьная ёлка не проводилась. . К нам с этим звонки поступали, мы с этим разбирались. Школьная ёлка обязательно должна быть к празднованию Нового года. Единственное, сбор денег на подарки был запрещён. Позиция министерства по поводу сбора денег очень жесткая», - прокомментировала вице-министр образования и науки РК Эльмира Суханбердиева.