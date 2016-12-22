Новый номер "Диапазона" уже в продаже

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Девушка едва не сгорела из-за Айфона

«Айфон 5S», оставленный на ночь на зарядке, вызвал пожар в коттедже в Батысе-2. Хозяйка с ожогами лица, рук, ног и спины попала в реанимацию. Ардак рассказала «Диапазону», как всё произошло.

Экс-акима Актобе взяли на взятке в 16 000 000

Бывший аким Серикжан Мукашев рулил «Казахавтодором» и подкупал сотрудников счётной палаты. Те проверяли, как тратят бюджетные день­ги на ремонт дорог.

В Актобе зажглась главная ёлка!

На новогоднее оформление города из бюджета выделили 57 млн тенге.

Почему офицеры прятались в туалете

Судят офицеров войсковой части по теракту. Военных обвиняют в том, что они прятались в туалете и не стали стрелять в ваххабитов.

Улицу назвали в честь погибшего врача

Мадина Букеева спасла 17 человек при взрыве на КНС, но не успела спастись сама.

Замглавы ДВД арестовали по делу нефтяных королей

Бывшего замглавы ДВД доставили в Актобе из Астаны, где он занимал кресло в МВД, и отправили в СИЗО.