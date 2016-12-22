Новый номер "Диапазона" уже в продаже

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- Девушка едва не сгорела из-за Айфона
«Айфон 5S», оставленный на ночь на зарядке, вызвал пожар в коттедже в Батысе-2. Хозяйка с ожогами лица, рук, ног и спины попала в реанимацию. Ардак рассказала «Диапазону», как всё произошло.
- Экс-акима Актобе взяли на взятке в 16 000 000
Бывший аким Серикжан Мукашев рулил «Казахавтодором» и подкупал сотрудников счётной палаты. Те проверяли, как тратят бюджетные деньги на ремонт дорог.
- В Актобе зажглась главная ёлка!
На новогоднее оформление города из бюджета выделили 57 млн тенге.
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Судят офицеров войсковой части по теракту. Военных обвиняют в том, что они прятались в туалете и не стали стрелять в ваххабитов.
- Улицу назвали в честь погибшего врача
Мадина Букеева спасла 17 человек при взрыве на КНС, но не успела спастись сама.
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Бывшего замглавы ДВД доставили в Актобе из Астаны, где он занимал кресло в МВД, и отправили в СИЗО.
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