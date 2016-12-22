Новый номер "Диапазона" уже в продаже

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Новый номер "Диапазона" уже в продаже

В продаже с 22 декабря. Спешите купить!

В печатной версии газеты "Диапазон" есть самая полная в Актобе телепрограмма, рецепты красивых и легких в приготовлении новогодних блюд, секреты здоровья, сканворды, гороскопы, анекдоты, лунный календарь с советами умных людей как жить, чтобы быть здоровым и счастливым.

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