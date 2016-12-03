Потерявшуюся 16-летнюю спортсменку нашли в Карагандинской области

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Столичные полицейские в пятницу, 2 декабря, установили местонахождение пропавшей спортсменки Малики Досымжановой, сообщает Sputnik со ссылкой на пресс-службу департамента внутренних дел Астаны.



В ходе установления круга друзей и знакомых девушки полицейские выяснили, что она с подругами уехала в гости в Карагандинскую область.



"За время отсутствия какие-либо противоправные действия в отношении нее не совершались. Она доставлена в районное управление внутренних дел ДВД Астаны. В данное время в присутствии законных представителей несовершеннолетняя дает показание. Инспекторы ювенальной полиции провели с девушкой профилактическую беседу о недопущении самовольных уходов", — сообщили в полиции.



Для поисков несовершеннолетней ориентирован личный состав ДВД Астаны и приданные силы, было заведено розыскное дело.



28 ноября текущего года в полицию с заявлением обратилась жительница Астаны о том, что днем ранее около 09:00 ее дочь 2000 г.р. приехала с соревнования по дзюдо из Аркалыка в Астану, но домой не вернулась и ее местонахождение неизвестно.