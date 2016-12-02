Скончался легендарный казахстанский футболист Андрей Пинчуков

59-летний спортсмен умер после продолжительной болезни.

После продолжительной болезни в возрасте 59 лет скончался знаменитый казахстанский футболист Андрей Пинчуков, передает Today.kz со ссылкой на пресс-службу ФФК.

Пинчуков являлся трехкратным чемпионом страны, обладателем Кубка и Суперкубка Казахстана.

"Коллектив ФФК выражает соболезнования футбольной общественности и родным ветерана казахстанского футбола Андрея Пинчукова в связи с его безвременным уходом из жизни. Андрей Викторович 25 лет жизни отдал футболу. Несмотря на то, что ему приходилось бороться с тяжелым недугом, он как истинный патриот продолжал работать в футбольном клубе "Алтай", делясь своим бесценным опытом", - говорится в сообщении.

Андрей Пинчуков - воспитанник семипалатинского футбола. Выступал за такие команды, как "Спартак" Семипалатинск", "Кайрат", "Шахтер", "Булат", "Елимай". Последним местом работы спортсмена был ФК "Алтай".

"Андрей Викторович всем без исключения старался дать совет, всегда поддерживал и никогда не отказывал в помощи. Он навсегда останется в памяти болельщиков и товарищей по команде как искренний человек, настоящий профессионал и патриот. Его готовность всегда протянуть руку помощи близкому, большое сердце и жизнелюбие характеризовали его как очень светлого человека. Коллектив футбольного клуба "Алтай" выражает искренние соболезнования родным, близким и друзьям Андрея Викторовича", - говорится в распространенном сообщении пресс-служба ФК.

Соболезнования родным и близким спортсмена также выразили болельщики футбольного клуба "Спартак" Семей.

"Андрея Викторовича по праву можно назвать легендой семипалатинского и казахстанского футбола. Он выиграл в качестве футболиста за 25 сезонов в профессиональном футболе многочисленные награды", - отмечается в сообщении.

Отметим, что Андрей Пинчуков являлся чемпионом Второй лиги СССР (1977), серебряным призером Второй лиги СССР (1991), бронзовым призером Второй лиги СССР (1990), обладателем Кубка Казахской ССР (1983), финалистом Кубка Казахской ССР (1984), бронзовым призером чемпионата Казахстана (1996), обладателем Кубка и Суперкубка Казахстана (1995).