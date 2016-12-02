С 9 декабря начинается приём документов на жильё от КИК

Об этом "Диапазону" сообщили в секторе учета жилищного фонда Актобе.

Документы будут принимать с 9 по 15 декабря в электронном формате на «портале электронного правительства». Принять участие в программе по линии Казахстанской Ипотечной Компании смогут только очередники Местного исполнительного органа, состоящие по категориям:

многодетные семьи;

неполные семьи;

семьи, имеющие или воспитывающие детей-инвалидов;

дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей;

оралманы;

государственные служащие, военнослужащие, сотрудники специальных государственных органов, работники бюджетных организаций;

Реализация жилья осуществляется путем аренды с последующим выкупом до 20 лет. Стоимость аренды составляет 923 тенге за 1 квадратный метр.

Жилье по данному направлению реализуются:

1) 127 квартир в жилом комплексе «Арай» в 11 мкр. дом 144 «А» (корпус 1,2,3) и дом 144 «Б» (корпус 1,2):

1 комнатные квартиры - 53 шт. (от 47,70 до 53,20 м.кв.)

2 комнатные квартиры -74 шт. (от 52,00 до 71,00 м.кв.)

2) 34 квартиры по ул. Маресьева дом 2 «Л»:

1 комнатные квартиры -14 шт. (от 53,80 до 61,40 м.кв.)

2 комнатные квартиры - 20 шт. (от 82,70 до 84,00 м.кв.)

3) 195 квартир в жилом комплексе «Золотой квадрат» по пр. А. Молдагулова 50:

1 комнатные квартиры - 3 шт. (от 43,70 до 45,10 м.кв.)

2 комнатные квартиры - 168 шт. (от 58,50 до 84,50 м.кв.)

3 комнатные квартиры - 24 шт. (от 74,10 до 76,20 м.кв.)

При подаче заявления необходимо указывать, на сколько комнат и на какую площадь претендует участник. Очередь формируется по разным площадям соответственно.

Список претендентов на объявленные квартиры после приема документов будет формироваться в зависимости от даты подачи первоначального заявления в местный исполнительный орган на жилье из государственное жилищного фонда. Все участники должны подтвердить платежеспособность по выбранной площади.

Арендное жилье будет распределятся распределяется среди пула участников Программы, формируемого МИО, согласно следующей пропорциональности:

- 50% для участников подгруппы 1;

- 50 % для участников подгруппы 2;

В подгруппу 1 – входят очередники МИО указанных категорий, состоящие в браке не менее 3-х лет, имеющие детей (ребенка), и возраст обоих супругов не достиг 35 лет (на момент подачи заявления на участие в Программе), а также неполная семья, в которой детей (ребенка) воспитывает один из родителей, не достигший возраста 35 лет, в том числе разведенный, вдовый;

А в подгруппу 2 входят – очередники МИО указанных категорий, не входящие в подгруппу 1.

Для подачи заявления необходимо очереднику получить электронно-цифровую подпись в центре обслуживания населения, войти на портал электронного правительства и в разделе «Недвижимость» выбрать услугу «Прием заявлений и документов от граждан группы I и III на получение жилья в рамках Программы развития регионов до 2020 года».

При заказе данной услуги необходимо отвечать на вопросы по пунктам (сведения о прописке, сведения об отсутствии жилья на себя и всех членов семьи, контактные телефоны а также адрес электронной почты) и при необходимости прикреплять заранее сканированные документы.

Работники бюджетной сферы должны прикреплять сканированные справки с места работы, а граждане у которых имеется доля в жилье прикреплять соответствующие сканированные документы. А также, свидетельства о рождении детей, о браке (разводе, справка Ф№4, установление отцовства) до 2008 года обязательно должны сканироваться и прикрепляться.