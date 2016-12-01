Назарбаев попросил Атамбаева не покидать пост президента Кыргызстана

Об этом Алмазбек Атамбаев заявил 1 декабря в ходе пресс-конференции.

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев заявил, что лидеры России и Казахстана Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев просили его не покидать пост по истечении срока президентских полномочий, передает РИА Новости.

"Путин просил не уходить после окончания срока. Но я сказал, что народ решит. Мы партнеры, но у Кыргызстана свой путь", - приводит Sputnik Кыргызстан слова киргизского президента.

С предложением остаться обращался также президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, добавил Атамбаев.

"Власть не должна корить предпринимателей и граждан. Нужно, чтобы был принцип "работаешь честно - работай, нет - в тюрьму". Посещали мысли уйти раньше, устал, но увидим, как все будет", - сказал президент Киргизии.

Алмазбек Атамбаев был избран в 2011 году на шесть лет. В Киргизии одно и то же лицо не может быть президентом дважды.