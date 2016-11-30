Флаг Казахстана будет водружен на самой высокой точке Антарктиды

Научно-исследовательскую экспедицию в Антарктиду «Полюс Независимости», посвященную 25-летию Независимости республики, проведет Казахское географическое общество, передает ИА «NewTimes.kz».

Об этом сообщил председатель президиума КазГео Толеген Тастанбеков.

«В начале декабря мы совершим вторую казахстанскую экспедицию на Южный полюс, которая посвящена 25-летию Независимости Казахстана. В состав экспедиции войдут молодые казахстанские ученые и спортсмены», - рассказал он в ходе пресс-конференции в СЦК.

По его словам, экспедиция стартует 1 декабря в День первого президента РК. 16 декабря в день празднования юбилея Независимости страны на высшей точке Антарктиды - пике Винсон, на высоте 4 892 метров, будет водружен государственный флаг Казахстана.

В состав экспедиции вошли руководитель регионального представительства Qazaq Geography в Алматы Магжан Сагимбаев, альпинисты Ильяс Галимбеков и Юрий Юшин, ученые Алия Ерназарова, Арман Баймухамедов и Даулет Шарипов. В Антарктиду также отправятся научные сотрудники КазНУ им. Аль-Фараби и КазМНУ им. Асфендиярова, которые проведут исследования в области экологии, биологии и изучения физиологии человека.

Спикер пояснил, это определение содержания органических пестицидов в экосистеме Антарктиды; выявление видового разнообразия микроорганизмов, адаптированных к экстремальным условиям; воздействие климатических факторов на здоровье и психоэмоциональное состояние человека в экстремальной среде Антарктиды. По результатам экспедиции планируется выдвинуть предложение от Казахстана установить в Антарктиде автоматизированную научную станцию.