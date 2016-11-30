Флаг Казахстана будет водружен на самой высокой точке Антарктиды

Автор:
Флаг Казахстана будет водружен на самой высокой точке Антарктиды

Научно-исследовательскую экспедицию в Антарктиду «Полюс Независимости», посвященную 25-летию Независимости республики, проведет Казахское географическое общество, передает ИА «NewTimes.kz».

Об этом сообщил председатель президиума КазГео Толеген Тастанбеков.

«В начале декабря мы совершим вторую казахстанскую экспедицию на Южный полюс, которая посвящена 25-летию Независимости Казахстана. В состав экспедиции войдут молодые казахстанские ученые и спортсмены», - рассказал он в ходе пресс-конференции в СЦК.

По его словам, экспедиция стартует 1 декабря в День первого президента РК. 16 декабря в день празднования юбилея Независимости страны на высшей точке Антарктиды - пике Винсон, на высоте 4 892 метров, будет водружен государственный флаг Казахстана.

В состав экспедиции вошли руководитель регионального представительства Qazaq Geography в Алматы Магжан Сагимбаев, альпинисты Ильяс Галимбеков и Юрий Юшин, ученые Алия Ерназарова, Арман Баймухамедов и Даулет Шарипов. В Антарктиду также отправятся научные сотрудники КазНУ им. Аль-Фараби и КазМНУ им. Асфендиярова, которые проведут исследования в области экологии, биологии и изучения физиологии человека.

Спикер пояснил, это определение содержания органических пестицидов в экосистеме Антарктиды; выявление видового разнообразия микроорганизмов, адаптированных к экстремальным условиям; воздействие климатических факторов на здоровье и психоэмоциональное состояние человека в экстремальной среде Антарктиды. По результатам экспедиции планируется выдвинуть предложение от Казахстана установить в Антарктиде автоматизированную научную станцию.

Теги: ,
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
29.10.2014, 13:58
  
Китай построит аэропорт в Антарктиде
15.08.2014, 12:24
  
В Алматы кузов грузовика накрыли флагом Казахстана
24.01.2013, 20:00
  
В Антарктиде из-за сложных погодных условий не могут найти троих канадцев
05.02.2010, 21:49
  
Изо льдов Антарктиды достали пять ящиков виски
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Последние новости раздела
В ТОП-10 по математике и естественным наукам вошли казахстанские школьники
В Актобе открылся центр для женщин в парандже 3
​Казахстанцы на день президента отдохнут один день
Задержан экс-глава актюбинского облспорта Маханов 11
Казахстанские застройщики не смогут использовать деньги дольщиков без спецразрешения 1
Главную новогоднюю ёлку страны зажгут 18 декабря
Воздух в Актюбинской области стал чище 3
Жильцы новостройки «Нұр Ақтөбе» в с.Кызылжар обеспечены полным спектром инфокоммуникационных услуг
В нескольких районах Актобе завтра отключат газ
Водителей успокоили после слухов о штрафах за отсутствие знака "Ш" 5