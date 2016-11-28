Водителей успокоили после слухов о штрафах за отсутствие знака "Ш"

В КАП МВД РК опровергли информацию о массовых штрафах.

В Сети активно распространяется сообщение о том, что с 1 декабря всех водителей, чьи автомобили оборудованы шипованной резиной, но не имеющих знак "Ш" на заднем стекле машин, будут штрафовать. Отмечается, что сумма штрафа якобы составит три МРП (6 363 теге). В Комитете административной полиции МВД РК поспешили опровергнуть данную информацию, передает Today.kz.

"Массового штрафования не будет, такого указания не было. Эти правила действуют не первый день, изменений и дополнений в статью 620 КоАП не вносилось. В пункте 9 Правил дорожного движения РК говорится: "На транспортных средствах должны быть установлены опознавательные знаки в виде равностороннего треугольника белого цвета вершиной вверх с каймой красного цвета, в который вписана буква "Ш" черного цвета (сторона треугольника - не менее 200 миллиметров, ширина каймы 1/10 стороны) сзади механических транспортных средств, имеющих ошипованные шины", - сообщила старший инспектор КАП МВД РК Актоты Боранова.

Она также отметила, что согласно статье 620 КоАП РК в случае отсутствия наклейки с буквой "Ш" полицейские имеют право сделать предупреждение или выписать штраф в размере трех МРП (6363 тенге).

Решение принимается в зависимости от правонарушения.