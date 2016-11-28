Избран новый президент Казахстанской федерации футбола

Сеильда Байшаков избран президентом федерации футбола Казахстана, передает ИА «NewTimes.kz».

28 ноября в Астане состоялась XIV внеочередная выборная конференция федерации футбола Казахстана. На повестке дня рассмотрен вопрос об избрании президента ФФК.

В рамках мероприятия делегаты проголосовали за кандидатуру Сеильды Байшакова, который временно исполнял обязанности президента ФФК.

По итогам голосования он был избран главой федерации сроком до 28 ноября 2020 года.

Байшаков поблагодарил участников конференции ФФК за оказанное высокое доверие и поддержку.

«Со своей стороны, приложу все усилия для всестороннего развития футбола в нашей стране. Уверен, что мы достойно справимся с поставленными задачами и выведем футбол на качественно новый уровень для достижения высоких целей и покорения новых вершин», – отметил Сеильда Байшаков.

Ранее сообщалось, что в октябре 48-летний Ерлан Кожагапанов покинул пост президента федерации футбола Казахстана.

Напомним, 18 мая Кожагапанов без приглашения пришел на собрание лиги и вынудил руководителей клубов поддержать его решение отправить президента организации Олжаса Абраева в отставку. Происходящее сопровождалось нецензурной бранью, угрозами организовать проверки клубов со стороны Прокуратуры и отправить отдельных руководителей за решетку.

Вскоре после собрания на сайте генеральной прокураторы появилось сообщение о том, что никаких проверок не планируется, а с президентом ФФК генеральный прокурор не встречался.