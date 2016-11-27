В Костанайской области усыновившей 8 детей семье подарили новый дом

В Костанайском районе открыли семейный дом. Его подарили семье Тулегеновых, которые усыновили 8 детей, передает Алау.kz.

Это стало одной самых масштабных общественных инициатив Костанайской области, которую реализовали работники сферы образования и этнокультурные объединения региональной Ассамблеи народа Казахстана.

Как сообщили в отделе по работе с этнокультурными объединениями, старт сбору денег дали работники образования Костанайского района. После к своим коллегам подключилось и областное управление, собрав первые 5 миллионов тенге для будущего новостроя.

Эстафету благотворительности подхватила областная Ассамблея народа Казахстана, вложив более 7 миллионов тенге. Много было и тех, кто перечислял деньги в общую копилку, не называя имен и фамилий. В итоге получился просторный двухэтажный коттедж. Общая площадь более 340 кв метров. За строительство взялся председатель Ассоциации корейцев Костанайской области, директор ТОО «БК-Строй» Игорь Ким.

Батима Даумова вручила сертификат на 100 тысяч тенге. Также многодетной семье Тулегеновых подарили микроавтобус.