В Костанайской области усыновившей 8 детей семье подарили новый дом

Автор:
В Костанайской области усыновившей 8 детей семье подарили новый дом

В Костанайском районе открыли семейный дом. Его подарили семье Тулегеновых, которые усыновили 8 детей, передает Алау.kz.

Это стало одной самых масштабных общественных инициатив Костанайской области, которую реализовали работники сферы образования и этнокультурные объединения региональной Ассамблеи народа Казахстана.

Как сообщили в отделе по работе с этнокультурными объединениями, старт сбору денег дали работники образования Костанайского района. После к своим коллегам подключилось и областное управление, собрав первые 5 миллионов тенге для будущего новостроя.

Эстафету благотворительности подхватила областная Ассамблея народа Казахстана, вложив более 7 миллионов тенге. Много было и тех, кто перечислял деньги в общую копилку, не называя имен и фамилий. В итоге получился просторный двухэтажный коттедж. Общая площадь более 340 кв метров. За строительство взялся председатель Ассоциации корейцев Костанайской области, директор ТОО «БК-Строй» Игорь Ким.

Батима Даумова вручила сертификат на 100 тысяч тенге. Также многодетной семье Тулегеновых подарили микроавтобус.

Теги: , , , , ,
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
24.11.2016, 12:53
  
Оказалось, что у "инвестора" из ЮКО денег нет 1
24.11.2016, 12:01
  
Подпольный миллиардер заявил, что хочет подарить Назарбаеву 25 миллиардов евро 3
23.11.2016, 18:50
  
Директора школ собрали вещи для малоимущих
16.11.2016, 15:26
  
Актюбинке с двумя детьми, один из них инвалид, нужна поддержка 6
13.11.2016, 15:03
  
У грантника в Костанайской области хотели отсудить 1,5 млн тенге за обучение
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Последние новости раздела
Британское издание назвало Головкина самым великим боксером в СНГ
Медаль Андрея Аршавина за финал Кубка Казахстана продают в Интернете
Назарбаев рассказал Bloomberg News о теракте в Актобе 1
Трудолюбие у казахстанцев в крови 8
Казахстанским властям посоветовали заботиться о небогатых людях
Житель Актобе выкупил домен nursultanki.com 4
Нуротановец, давший $ 20 000 для устройства дочерей, уволен из облздрава 9
Главный тренер сборной РК по тяжелой атлетике подал в отставку
Как магазины бытовой техники обманывают покупателей 6
​В декабре ожидаются аномальные снегопады