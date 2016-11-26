Назарбаев рассказал Bloomberg News о теракте в Актобе

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Диалог о терактах и радикальном экстремизме произошел у главы государства с журналистом агентства Bloomberg News, передает Zakon.kz.

Интервью транслировалось в эфире телеканала "Хабар24".

В беседе с Нурсултаном Назарбаевым журналист затронул тему радикального экстремизма в Казахстане.

«Один такой факт случился у нас в Актобе в прошлом году. Мы сейчас разбираемся. Там не только салафизм, там самое настоящее криминальное воровство - на этой основе положено. Люди даже не знали, что они занимаются экстремизмом. Они просто были включены в воровство на месте. Мы разберемся, и все это открыто расскажем всем людям. Я не считаю, что у нас это распространено, но есть», - рассказал Нурсултан Назарбаев.

Президент Казахстана уверен, если силы коалиции Ирака и Сирии будут активно выдавливать ДАИШ, то экстремисты уйдут в сторону Узбекистана, что представляет угрозу и для нашей страны.

«Они могут оказаться на южных границах нашего региона. С Афганистаном граничит Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. Если там будут они нажимать, кончено, нам тоже спокойно не будет. Мы об этом думаем все вместе. И кавказская территория, оттуда тоже очень много воюют в ИГИЛ. С этой стороны у нас беспокойство есть, мы этим занимаемся. Я недавно создал Министерство по делам религий и гражданского общества, которое подробно интересуется, разбирается», - сказал Назарбаев.

Глава республики подчеркнул, что экстремизм – это проблема не только наше страны, но и всей планеты.

«Разберемся в терминах - в Коране ни одной буквы нет о том, что мусульмане должны убивать кого-то. Там сказано: убить одного человека - убить все человечество. Террористы есть у всех национальностей и мастей. За деньги, откуда-то взявшиеся у них, они привлекали всех. Не только с бывшего Советского союза - Казахстана, Узбекистана, Азербайджана, но и с Европы в ИГИЛ воюют люди. С Америки воюют люди и из Англии воюют. То есть, они нанимали за деньги и убивали, поэтому ислам, терроризм и экстремизм - это разные вещи, - подчеркнул Назарбаев.

«Везде в мире путают, но не надо же полтора миллиарда мусульман привязывать ко всему этому. Во-первых, необъективно и неправильно вести дело к столкновению цивилизаций на линии: христиане и мусульмане. Надо говорить о террористах, с которыми борются сами мусульмане. Саудовская Аравия борется, Ирак борется, Эмираты тоже борются с экстремизмом и Иран борется. Я считаю, что победить можно только всем государствам сообща».