Житель Актобе выкупил домен nursultanki.com

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Житель Актобе выкупил домен nursultanki.com

Судя по всему предприимчивый покупатель совершил эту сделку, после того как парламентарии РК заявили об инициативе отразить в наименовании столицы имя президента.

Сделка состоялась в 18.55 23 ноября. Покупателем оказался актюбинец Данияр Сугралинов. Краткая информация о нем доступна на специальном сервисе, позволяющем узнать о выкупленных доменных именах и их владельцах, передает ИА «NewTimes.kz».

К сожалению, стоимость доменного имени на портале не указана. Эту информацию, а также цель покупки редакция агентства пытается выяснить у нового собственника.

Можно предположить, что новым владельцем сайта является основатель компании Kaznetmedia, которого также зовут Данияр Сугралинов, и родом он из Актобе. По совместительству мужчина является автором книг «Кирпичи» и «Кирпичи 2.0». К слову, компания Kaznetmedia занимается развитием, поддержкой и продвижением веб-сайтов, сервисов, порталов и мобильных приложений.

Между тем сейчас на сайте nursultanki.com контента нет. Выглядит страница так.

Кстати, на продажу выставлен и домен nursultannazarbayev.com. Продавец обозначил его стоимость 4 020 долларов, это примерно 1 млн 347 тыс тенге.

Напомним, 23 ноября по итогам совместного заседания палат Парламента принята декларация к 25-летию Независимости, в которой отражены все достижения Казахстана за годы Независимости - это развитие экономики, отказ от ядерного оружия. В то же время в документе предлагается отразить имя первого президента - Лидера Нации Нурсултана Назарбаева в наименовании столицы Казахстана и воздвигнуть в Астане в честь 25-летия Независимости государства монумент «Тәуелсіз Казахстан». На что казахстанцы очень бурно отреагировали.

Также, свое отношение к переименованию Астаны выразил и сам президент. «Я таких предположений никому не высказывал и не говорил, но как человеку мне приятно», - заявил президент, тем не менее отметив, что «решение будет приниматься взвешено, соразмерно тому, что необходимо для государства».

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