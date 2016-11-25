​В декабре ожидаются аномальные снегопады

К паводкам призывают готовиться заранее: вывозить снег подальше от населенных пунктов и проводить спуски лавин в горных районах.

По данным метеорологов, в Алматинской и ряде других областей в конце следующего месяца опять выпадет рекордное количество осадков, сообщает телеканал КТК.

При этом в нескольких регионах страны снежный покров уже сейчас превышает прошлогодние показатели. Неутешительным прогнозы в связи с этим делают спасатели. Юрий Ильин, заместитель министра внутренних дел РК, уточнил: «На территории Восточно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Костанайской, а также и на территории Алматинской области. Это приведет к тому, что запасы снега будут представлять угрозу для жизнедеятельности населения».

Незначительное потепление продлится в стране недолго. На севере и востоке вскоре вновь резко понизится температура. Столбик термометра местами опустится до минус 30 градусов.

Уже сейчас все экстренные службы переведены на усиленный режим работы, на трассах оборудованы 40 медико-спасательных станций и десятки пунктов обогрева. Но больше всего ЧС беспокоит, что аномальное количество снега весной может вызвать наводнения. Поэтому к паводкам призывают готовиться заранее: вывозить снег подальше от населенных пунктов и проводить спуски лавин в горных районах.