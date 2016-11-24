Подпольный миллиардер заявил, что хочет подарить Назарбаеву 25 миллиардов евро

Такой щедрый подарок южноказахстанский миллиардер готов сделать президенту в честь 25-летия независимости Казахстана.

Предложение инвестировать 5 миллиардов евро в Южный Казахстан, во время встречи главы региона Жансеита Туймебаева с жителями области, вызвала бурное обсуждение. Невероятная сумма - более одного 1 триллиона 800 миллионов тенге поразила не только акима, но и всех присутствующих, передает Телеканал TVK.

Первый общественный прием граждан акимом области прошел в стенах областного штаба партии «Нур Отан». На встречу отобрали только пятерых жителей области.

Больше всех удивил житель Байдибекского района, который сам готов инвестировать немалые средства. Неизвестный до сих пор крупный инвестор заявил, что может вложить в Южно-Казахстанскую область 5 миллиардов евро, чем немало поразил присутствующих.

- Да Вы можете удовлетворить потребности всей области.

- Не только всей области, но и Казахстана.

- Да. Казахстана.

- 10 миллиардов мы дали Бауыржану Байбеку.

Подпольный миллиардер Байбек Шымырбаев приехал на встречу с нами на автобусе. И по секрету намекнул на некую родственную связь с акимом южной столицы, ведь в Алматы, как утверждает инвестор, уже вложены 10 миллиардов.

Поиск информации о подпольном богаче в интернете ничего не дал, кроме того, что фонд, который намеревается выложить столь крупную сумму и в нашу область, на самом деле существует. В интервью господин Шымырбаев уверенно и безапелляционно жонглирует миллиардами и миллионами, а также уверяет, что готов выслушать любые предложения, как их потратить.

- Я готов вкладывать по Казахстану 25 миллиардов.

- Тенге?

- Евро! 25 лет независимости государства, я сделаю подарок 25 миллиардов евро, я лично дам президенту.

- А на Южный Казахстан?

- На Южный Казахстан 5 миллиардов, пятую часть. О выгоде я не думаю. Это мой Казахстан, мой народ. Он самый лучший.

- Вы наверняка понимаете что сейчас, когда услышат, что Вы готовы вкладывать деньги, многие бизнесмены пойдут к вам просить эти деньги. Вы готовы будете рассматривать эти варианты?

- Да, кто бы ни пришел, для всех мои двери открыты. На все вопросы я готов отвечать, а деньги готов вкладывать,- заверил Байбек Шымырбаев.

Столь щедрого мецената теперь все-таки проверяют на наличие несметных богатств.