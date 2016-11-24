В РК детей предложили отстранить от соцсетей

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В РК детей предложили отстранить от соцсетей

Нурлан Еримбетов выступил с рядом предложений по регулированию информации.

Президент Гражданского альянса Казахстана Нурлан Еримбетов считает, что казахстанские подростки и дети чрезмерно увлечены социальными сетями, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для меня сегодня символом 25-летия Независимости являются ровесники Независимости. 25-летние юноши и девушки, какими они стали сегодня, как учились, где работают, как выглядят сегодня. Это уже наша реальная «продукция» Независимости. Мы можем много говорить о финансах и показателях бюджета, но в этом мало, кто разбирается. Также я считаю, что необходимо запретить нашим детям "жить" в социальных сетях», - озвучил предложение Еримбетов на заседании Общенациональной коалиции демократических сил "Казахстан - 2050" в Астане.

Кроме того, глава Гражданского альянса считает, что казахстанским СМИ необходимо прекратить тиражировать негатив в эфире и на пространствах всемирной сети. Это, по его мнению, может повлиять не только на психику, но и манеру поведения в обществе подрастающего поколения.

«Сегодня казахстанские СМИ злоупотребляют информационным негативом. Какую газету не откроешь или посмотришь интернет-портал, включишь телевидение, - везде пишут об убийствах, изнасилованиях, самоубийцах, - вот только такие новости вокруг. А где позитив? Хороших новостей, которые заряжают читателей на позитив, их нет», - привел пример Еримбетов.

«Кто герои нашего времени - певцы, танцоры. Как не включишь телевизор, или откроешь Интернет - везде танцуют. А где шахтеры, нефтяники, строители? Я понимаю, что одно дело петь на сцене, но когда к нему приходят домой журналисты и он рассказывает о жизни, мудрствует о каких-то вещах... Но почему бы тому же журналисту телевидения не прийти, к примеру, к строителю или агроному и поговорить с ним о проблемах и условиях жизни», - добавил он.

Также президент Гражданского альянса Казахстана Нурлан Еримбетов предложил использовать «Узын кулак» в борьбе c коррупцией в Казахстане.

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