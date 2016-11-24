В Алматы презентовали книгу Назарбаева со шрифтом для незрячих

Книга соответствует всем мировым стандартам.

В Алматы презентовали книгу Нурсултана Назарбаева «Казахстанский путь», написанную шрифтом Брайля, передает МИА «Казинформ».

«В поддержку политики государства издаем книги главы нашего государства. Сегодня мы привезли на презентацию книгу Нурсултана Назарбаева «Казахстанский путь», - сказал на заседании координационного совета в области социальной защиты инвалидов в акимате заместитель директора РГУ «Республиканская библиотека для незрячих и слабовидящих граждан Максут Джумабеков.

В оригинале книга содержит 356 страниц, но при отпечатывании шрифтом Брайля, количество страниц увеличилось и составило 1080 страниц. Также книга была привезена и в цифровом формате, которая полностью соответствует плоско-печатному оригиналу, соответственно также занимает 356 страниц. Длительность аудиокниги - более 20 часов. Книга соответствует всем мировым стандартам.

Шрифт Брайля - рельефно-точечный тактильный шрифт, предназначенный для письма и чтения незрячими и слабо видящими людьми.