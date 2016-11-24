Новый номер "Диапазона" уже в продаже

Участники теракта хотят домой, к семьям

Обвиняемые в теракте 5 июня просили в своём последнем слове не давать им пожизненный срок. Они раскаялись и попросили прощения у потерпевших.

Читатели «Диапазона» накормили животных в приюте

Благодаря участникам акции «Я помогаю другу» на передержку для бездомных животных привезли 30 кило корма. Акция продолжается. Звери ждут любви и человечности.

За дорогие хлеб и сахар накажет суд

Пекарей и супермаркеты Актобе подозревают в ценовом сговоре.

Депутаты предложили назвать Астану Нурсултаном или Назарбаевым

Они говорят, что сделали это по просьбе народа. «Д» узнал мнение народа на улицах Актобе.

Газ провели – село замёрзло

В посёлке Комсомол ЧП: газ в трубах замерзает, а топлива для печек нет. Температура там ниже 20 градусов мороза.