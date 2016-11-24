Новый номер "Диапазона" уже в продаже

Автор:
Новый номер "Диапазона" уже в продаже
  • Участники теракта хотят домой, к семьям

Обвиняемые в теракте 5 июня просили в своём последнем слове не давать им пожизненный срок. Они раскаялись и попросили прощения у потерпевших.

  • Читатели «Диапазона» накормили животных в приюте

Благодаря участникам акции «Я помогаю другу» на передержку для бездомных животных привезли 30 кило корма. Акция продолжается. Звери ждут любви и человечности.

  • За дорогие хлеб и сахар накажет суд

Пекарей и супермаркеты Актобе подозревают в ценовом сговоре.

  • Депутаты предложили назвать Астану Нурсултаном или Назарбаевым

Они говорят, что сделали это по просьбе народа. «Д» узнал мнение народа на улицах Актобе.

  • Газ провели – село замёрзло

В посёлке Комсомол ЧП: газ в трубах замерзает, а топлива для печек нет. Температура там ниже 20 градусов мороза.

Теги: ,
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
17.11.2016, 09:34
  
Новый номер "Диапазона" уже в продаже
26.10.2016, 17:55
  
Геолог с 40-летним стажем получает книгу «Диапазон. 20 лет вместе»
20.10.2016, 12:58
  
Полицейский в Уральске отсудил у газеты «Уральская неделя» три с половиной миллиона тенге 1
13.09.2016, 23:22
  
Внимание! «Диапазон» вновь будет выходить по четвергам
17.06.2016, 16:32
  
​Сайт diapazon.kz примет на работу нового сотрудника 5
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Последние новости раздела
Подпольный миллиардер заявил, что хочет подарить Назарбаеву 25 миллиардов евро 2
В РК детей предложили отстранить от соцсетей
В Алматы презентовали книгу Назарбаева со шрифтом для незрячих
В Павлодаре прооперировали 900-граммовую девочку
Глава облспорта Маханов ушел с должности
Производителей хлеба в Актобе накажут за высокие цены 7
​Более 30 тысяч земельных участков под ИЖС получат актюбинцы до 2018 года 2
Казахстан занял 3 место в рейтинге развития информационных технологий среди стран СНГ
Илья Ильин лишился олимпийских медалей 3
Загипа Балиева высказалась за смертную казнь для педофилов 3