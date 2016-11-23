Производителей хлеба в Актобе накажут за высокие цены

Антимонопольный департамент установил необоснованное завышение цен на продукты первой необходимости и передал дело в суд. Производителей хлеба и реализаторов сахара ждут штрафы до 11 миллионов тенге, передает "Диапазон".

- По итогам расследования мы усматриваем ценовой сговор между ТОО «Рамазан» и «Актобе-нан». Мы установили, что производители хлеба практически одновременно подняли цены на хлеб, тем самым нарушили правило о конкуренции, которая должна быть, - отмечает заместитель руководителя актюбинского департамента по регулированию естественных монополии Сагындык Иргалиев.

По его словам, один хлебокомбинат поднял отпускную цену с 66 до 69 тенге, а другой с 68 до 73 тенге. Дело передали в суд. Если на суде докажут вину производителей, то их ждет штраф – ТОО «Рамазан» на 11 миллионов тенге, ТОО «Актобе-нан» на 4 миллиона.

Кроме хлеба в Актобе установили необоснованное подорожание сахара. Подробности в свежем номере газеты "Диапазон".