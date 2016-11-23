Производителей хлеба в Актобе накажут за высокие цены

Автор:
Производителей хлеба в Актобе накажут за высокие цены

Антимонопольный департамент установил необоснованное завышение цен на продукты первой необходимости и передал дело в суд. Производителей хлеба и реализаторов сахара ждут штрафы до 11 миллионов тенге, передает "Диапазон".

- По итогам расследования мы усматриваем ценовой сговор между ТОО «Рамазан» и «Актобе-нан». Мы установили, что производители хлеба практически одновременно подняли цены на хлеб, тем самым нарушили правило о конкуренции, которая должна быть, - отмечает заместитель руководителя актюбинского департамента по регулированию естественных монополии Сагындык Иргалиев.

По его словам, один хлебокомбинат поднял отпускную цену с 66 до 69 тенге, а другой с 68 до 73 тенге. Дело передали в суд. Если на суде докажут вину производителей, то их ждет штраф – ТОО «Рамазан» на 11 миллионов тенге, ТОО «Актобе-нан» на 4 миллиона.

Кроме хлеба в Актобе установили необоснованное подорожание сахара. Подробности в свежем номере газеты "Диапазон".

Теги: , , , ,
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
01.11.2016, 12:38
  
Бозумбаев прокомментировал повышение цены на бензин АИ-92 6
26.10.2016, 15:19
  
Цены на жилье по новой госпрограмме будут ориентированы на уязвимые слои населения
11.10.2016, 15:26
  
В Казахстане планируют повысить пенсии на 9% 3
03.10.2016, 14:39
  
Цены на продовольствие в Казахстане выросли на 4,9% с начала года 1
20.09.2016, 12:04
  
Почему повышаются цены на продукты объяснили в правительстве РК
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Все комментарии (2):
Сортировать:
фото пользователя pcproman
pcproman
Показуха и капля в море перед юбилеем независимости.
Ответить
23.11.2016, 16:03
фото пользователя Vendetta
Vendetta
Антимонопольный департамент установил ... что-то ВЫ долго думали ...по ходу ВЫ только для красоты, из того же семейства что и статисты "сказочники"
Ответить
23.11.2016, 16:40
Последние новости раздела
В Павлодаре прооперировали 900-граммовую девочку
Глава облспорта Маханов ушел с должности
​Более 30 тысяч земельных участков под ИЖС получат актюбинцы до 2018 года 2
Казахстан занял 3 место в рейтинге развития информационных технологий среди стран СНГ
Илья Ильин лишился олимпийских медалей 2
Загипа Балиева высказалась за смертную казнь для педофилов 3
День смерти 6-летней Вики из Актау предлагают сделать Днем борьбы с педофилией в РК 2
В ЕНТ будет несколько правильных вариантов ответов на вопросы 1
Житель Мангистауской области нашел клад с золотом
​Родным 6-летней Вики из Актау помогут с транспортировкой тела 1