Загипа Балиева высказалась за смертную казнь для педофилов

Загипа Балиева готова работать над тем, чтобы единственным приговором для педофилов стала смертная казнь. Уполномоченная по правам ребенка в РК выступила за ужесточение наказания - вплоть до высшей меры, сообщает КТК.

"Я сторонник того, чтобы наравне с преступлениями в военное время, террористическими преступлениями и преступлениями особо тяжкими в отношении детей, связанными с убийством, насилием и прочее, тоже применялась смертная казнь. Я - сторонник, и я открыто об этом заявляю", - отметила детский омбудсмен телеканалу.

Отмечается, что пока в стране действует мораторий, нужно ставить вопрос о пожизненном заключении. Также Балиева предлагает рассмотреть и меру ответственности родителей, упустивших ребенка из виду. Она считает, что обычно беспечность родителей и дает преступникам возможность для похищения детей.

По данным телеканала, сейчас в тюрьмах страны находится 1 300 насильников, которые в разное время снова выйдут на свободу. Речь об ужесточении наказания зашла после сообщения о смерти 6-летней Виктории Мининой из Актау, которая скончалась после жестокого изнасилования.



