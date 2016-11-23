Загипа Балиева высказалась за смертную казнь для педофилов

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Загипа Балиева высказалась за смертную казнь для педофилов

Загипа Балиева готова работать над тем, чтобы единственным приговором для педофилов стала смертная казнь. Уполномоченная по правам ребенка в РК выступила за ужесточение наказания - вплоть до высшей меры, сообщает КТК.

"Я сторонник того, чтобы наравне с преступлениями в военное время, террористическими преступлениями и преступлениями особо тяжкими в отношении детей, связанными с убийством, насилием и прочее, тоже применялась смертная казнь. Я - сторонник, и я открыто об этом заявляю", - отметила детский омбудсмен телеканалу.

Отмечается, что пока в стране действует мораторий, нужно ставить вопрос о пожизненном заключении. Также Балиева предлагает рассмотреть и меру ответственности родителей, упустивших ребенка из виду. Она считает, что обычно беспечность родителей и дает преступникам возможность для похищения детей.

По данным телеканала, сейчас в тюрьмах страны находится 1 300 насильников, которые в разное время снова выйдут на свободу. Речь об ужесточении наказания зашла после сообщения о смерти 6-летней Виктории Мининой из Актау, которая скончалась после жестокого изнасилования.

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Все комментарии (2):
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Твист.
Я тоже за!
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23.11.2016, 09:49
фото пользователя Keks1
Keks1
Ведь прекрасно понимает, что не будет отмены моратория, но ведь надо очередное громкое заявление сделать. 
"Я сторонник того, чтобы наравне с преступлениями в военное время, террористическими преступлениями и преступлениями особо тяжкими в отношении детей, связанными с убийством, насилием и прочее, тоже применялась смертная казнь"
У нас не военное время ( т.т.т.) Да и террористам пожизненное дают. Тошнит, когда пиарятся на чужом горе. 
Девочку жаль. Соболезнование родным и всем тем, кто надеялся на чудо. 
Не понимаю, что происходит с "людьми". Они же похожи на обыкновенных людей, испытывают какие-то человеческие чувства, произносят осмысленные слова, имеют семьи... Просят о каком-то помиловании. Только людьми их назвать как-то не получается. И животными тоже не получается. Этим я животных оскорблю.
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23.11.2016, 10:51
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