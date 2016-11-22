Житель Мангистауской области нашел клад с золотом

Старинные золотые монеты обнаружил житель Мангистауской области на месте раскопок, проведённых ещё в 2014 году.
Археолог Андрей Астафьев отыскал 22 золотые монеты конца XII-начала XIII века, сообщает lada.kz.
Российский учёный, кандидат исторических наук Павел Петров подтвердил, что находка принадлежит эпохе династии хорезмшахов Ануштегинидов Ала ад-Дин Текеша и Мухаммада ибн Текеша.
"Клад здесь найден вторично. Часть монет первого клада, найденного в 2014 году, по стечению обстоятельств была ошибочно признана фальшивыми и изготовленными на территории современного Узбекистана. Из второго клада происходит ещё несколько подобных монет. При осмотре места я нашел в непотревоженном состоянии ещё несколько обломков подобных монет", - рассказал Андрей Астафьев.
По экспертному заключению Павла Петрова, ни в одном музее мира нет такого комплекта монет, происходящих из одного места.
Подобный комплект учёный назвал национальным достоянием Казахстана.
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