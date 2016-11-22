​Родным 6-летней Вики из Актау помогут с транспортировкой тела

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​Родным 6-летней Вики из Актау помогут с транспортировкой тела

Шестилетняя Вика, не приходя в сознание, скончалась в больнице 21 ноября. Организм девочки перестал реагировать на поддерживающие жизнедеятельность аппараты.

Акимат Мангистауской области поможет родным пострадавшей от рук насильника в Актау девочки транспортировать тело, сообщила уполномоченный по правам ребенка Загипа Балиева на брифинге в службе центральных коммуникаций, передает Sputnik.

"Что касается похорон Викочки, то местный исполнительный орган, заместитель акима области занимается этой проблемой. Вы знаете, и акимат города Астаны оказывал помощь: предоставил им жилье, пока Викочка находилась в больнице…Думаю, что они прорабатывают. Мы все вместе будем заниматься. Не только акимат, но и мы все поможем, потому что, если мы ее привезли санавиацией, то для этого деньги предусмотрены. Сейчас это "груз 200", если самолет это не берет, то будем договариваться поездом. Потому что не все люди согласны с тем, что летит груз. Когда мы вчера услышали эту новость, все начали подключаться", - сказала Балиева, отвечая на вопрос СМИ.

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Zhanarik
Земля пухом крошке! sad Мои соболезнования родным девочки!!!
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22.11.2016, 15:03
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