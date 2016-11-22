Приравнять к насилию над детьми предлагают родительский шлепок

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Приравнять к насилию над детьми предлагают родительский шлепок

Защитники прав детей намерены внести в законодательство четкое определение, что такое насилие над детьми и разграничить его виды.

В Казахстане предложили приравнять шлепок по "мягкому месту" в отношении ребенка к насилию, и в случае систематического нарушения этой нормы наказывать родителей вплоть до уголовного наказания, передает Sputnik Казахстан.

"Мы будем делать целый ряд предложений в закон. Это нужно делать очень быстро… Вообще это очень системный вопрос, вопрос воспитания детей, воспитания общества, чтобы в нем не было насильников, нужно начинать с понимания "насилие". И на законодательном уровне уже сейчас (нужно принимать законы — прим. ред) по опыту 51 государства, которые приняли в своем законе запрет насилия над ребенком. Даже шлепок, окрик считается насилием над ребенком. Упрекать ребенка, что его кормят и одевают, что он обязан, шлепают его, кричат на него. Все это приводит к тому, что унижают его достоинство", - сказала уполномоченный по правам ребенка Загипа Балиева на брифинге в службе центральных коммуникаций.

По ее словам, первый вопрос, который планируется затронуть перед парламентом - ввести в законодательство понятие "насилие", и запрет на насилие. Кроме того, прописать формулировку по всем видам насилия, как, например, моральное, физическое, словестное, добавив туда также простой шлепок.

"Родителям кажется, если в законе нет запрета, а в законе сейчас нет такого запрета на шлепок, то подразумевается, что можно. Да, возможно, многие скептически к этому будут относиться, но через какое-то время общество к этому придет", - добавила Балиева.

На сегодняшний день, по информации детского омбудсмена, обсуждается какая мера ответственности должна быть в отношении взрослых, которые будут допускать такой вид наказания по отношению к детям.

"В первую очередь, моральная ответственность. Во-вторых, нетерпимость общества. Даже на улице, вы видите, что мама дергает или бьет ребенка, то обязательно кто-то найдется и сделает замечание. Потом будем дальше смотреть. У нас есть несколько форм ответственности, в том числе предупреждение, административные взыскание, а если родители и этого не понимают, то и уголовный проступок, арест на несколько суток и до уголовного", - пояснила уполномоченный по правам ребенка.

В то же время она заверяет, что не будут допускаться такие случаи, когда ребенок оговорит своих родителей.

"Смею заверить, что до таких крайних случаев не дойдет. Мы будем работать, разговаривать с малышом и с мамой. На первом этапе нужна просто психологическая коррекция", - отметила Балиева.

По ее мнению, на сегодняшний день молодых мам необходимо учить обходиться без шлепков к ребенку, который потянулся к горячему чайнику. Например, родитель может предложить ребенку слегка прикоснуться к теплой или горячей воде либо просто показать картинки с ожогами из интернета.

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Все комментарии (15):
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фото пользователя Keks1
Keks1
"молодых мам необходимо учить обходиться без шлепков к ребенку, который потянулся к горячему чайнику"
Интересно было бы глянуть на методику такого "обучения" молодых мам. Сколько детей сварится в кипятке за это время? Сколько угорит в пожарах, отравится всякой дрянью? Типа, ребенок в руки спички взял, а мы ему "картинки из интернета" с обгоревшими детскими трупами?
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22.11.2016, 15:06
фото пользователя Красава
Красава
Бред сивой кобылы. Потом начнут дети судить родителей?
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22.11.2016, 15:15
фото пользователя 1870
1870
То-то новости нынче о насильственном отъеме детей у родителей за рубежом не редкость. Даже благополучных. Значит ли это, что в дальнейшем Загипа внесет предложение о создании частных детских спецприемников, под денежным патронатом госбюджета. Еще одна кормушка...
ПС:
1.Кодекс РК "О семье и браке" уже не функционален надо понимать...
2.Скажу, что перечисленные доводы Загипы, несколько необъективны. Кодексом многое предусмотрено. И если что упущено, пжл, дополняйте.
3. И вообще "Частная жизнь, личная и семейная тайна находятся под охраной закона".
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22.11.2016, 15:23
фото пользователя taxsist2
taxsist2
100 пудов наши государственные мужи ничего сами придумать не могут, копирование западных, российских законов и новшеств без учета менталитета и т.п. 
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22.11.2016, 15:27
фото пользователя Nokia5800
Nokia5800
Нет такого менталитета, не наговаривайте
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22.11.2016, 15:39
фото пользователя taxsist2
taxsist2
есть щещесс, әкеннің ауыза с..не дейді мына боқ мұрын бері келш көрсетейын и лишился родительских прав)))
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22.11.2016, 15:42
фото пользователя 1870
1870
wink taxsist2, земляк, не пугай так, не каждый это знает...
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22.11.2016, 15:44
фото пользователя Nokia5800
Nokia5800
В конце статьи написано "В то же время она заверяет, что не будут допускаться такие случаи, когда ребенок оговорит своих родителей.

"Смею заверить, что до таких крайних случаев не дойдет. Мы будем работать, разговаривать с малышом и с мамой. На первом этапе нужна просто психологическая коррекция", - отметила Балиева."

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22.11.2016, 15:53
фото пользователя Nokia5800
Nokia5800
А по-хорошему, за такие слова тоже надо штрафовать wink 
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22.11.2016, 15:55
фото пользователя taxsist2
taxsist2
Nokia5800 не так страшен штраф, как его последствия. имхую законопроекты принимают у нас обычно по "заказу" государственного учреждения. Вот например попадают гаеры постоянно на том,что их палят на видеорегистраторах их нарушения, косяки бах проталкивают в КоАП и др необходимость снять, не принимать в качестве доказательства или наказания лепить на стекло, лоббирует МВД изменения и также про те моменты где ущемляются права водил, также где работники ранее могли нагнуть работодателя в ТК внесли изменения во многом защищающие права крупных работодателей, профокомы почему то соглашаются со всем, не думаю,что родители здесь инициаторы,а учитывая, что любой законопроект это узда для граждан то завтра могут использовать против самих же граждан. кстати в Прибалтике были жалобы,что ущемили русских с помощью этого закона и многих лишили род.прав. поэтому скептически отношусь к таким новомодным законопроектам.
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22.11.2016, 16:08
фото пользователя Nokia5800
Nokia5800
Ну тут не гаеры, а дети. Хотя где-то вы правы, возможно
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22.11.2016, 16:20
фото пользователя Nokia5800
Nokia5800
Сделал запрос в Google "насилие над детьми", это проблема не Казахстанская и не казахская - такая же проблема в Кыргызстане, Туркмении, в России, Белорусии - это только первые десять ссылок из 1 260 000 результатов. 
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22.11.2016, 16:04
фото пользователя Nokia5800
Nokia5800
Согласен, человек, в первую очередь ребенок,  должен четко понимать, что такое насилие, а что просто воспитательный процесс. А то поди разберись, любя папа шлепает сына или он уже созрел для удара кулаком в голову? А потом разводим руками и удивляемся как "вроде бы благополучная семья" и "периодические побои", где граница и в чем разница. Если ребенок любимый и любящий он никогда не станет оговаривать родителей и тем более, давать соответствующие показания в суде
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22.11.2016, 15:38
фото пользователя taxsist2
taxsist2
в данной ситуации оценки есть схожесть в разнице взглядов описанной в "Отцы и дети" Тургенева И.С, не понимаю почему необходимо принимать чуждую политику ювенальной темы, а не возродить сложившихся веками традиции уважения старшего к младшему и обратно. Мое субъективное мнение все все эти опыты  и новомодные прожект не имеющие длительного эфекта изза потерянного поколения которым проще копипастить,а не думать самим. 
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22.11.2016, 16:01
фото пользователя Nokia5800
Nokia5800
Ну и как по вашему государство должно "возрождать" уважение? Государство делает то, что ему пристало - регулирует правовые вопросы, создает базу и основание. А возрождать... Кто будет возрождать? Посмотрите на уровень образования, мировоззрения, понятий нынешнего поколения тех, кому 20-45лет? Быдло на быдле сидит и быдлом погоняет - это они будут "возрождать"? Сначала государство должно создать четкие рамки, а потом заставить народ соответствовать требованиям. Хотя я не претендую, естественно, на истину в последней инстанции
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22.11.2016, 16:10
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