Приравнять к насилию над детьми предлагают родительский шлепок

Защитники прав детей намерены внести в законодательство четкое определение, что такое насилие над детьми и разграничить его виды.

В Казахстане предложили приравнять шлепок по "мягкому месту" в отношении ребенка к насилию, и в случае систематического нарушения этой нормы наказывать родителей вплоть до уголовного наказания, передает Sputnik Казахстан.

"Мы будем делать целый ряд предложений в закон. Это нужно делать очень быстро… Вообще это очень системный вопрос, вопрос воспитания детей, воспитания общества, чтобы в нем не было насильников, нужно начинать с понимания "насилие". И на законодательном уровне уже сейчас (нужно принимать законы — прим. ред) по опыту 51 государства, которые приняли в своем законе запрет насилия над ребенком. Даже шлепок, окрик считается насилием над ребенком. Упрекать ребенка, что его кормят и одевают, что он обязан, шлепают его, кричат на него. Все это приводит к тому, что унижают его достоинство", - сказала уполномоченный по правам ребенка Загипа Балиева на брифинге в службе центральных коммуникаций.

По ее словам, первый вопрос, который планируется затронуть перед парламентом - ввести в законодательство понятие "насилие", и запрет на насилие. Кроме того, прописать формулировку по всем видам насилия, как, например, моральное, физическое, словестное, добавив туда также простой шлепок.

"Родителям кажется, если в законе нет запрета, а в законе сейчас нет такого запрета на шлепок, то подразумевается, что можно. Да, возможно, многие скептически к этому будут относиться, но через какое-то время общество к этому придет", - добавила Балиева.

На сегодняшний день, по информации детского омбудсмена, обсуждается какая мера ответственности должна быть в отношении взрослых, которые будут допускать такой вид наказания по отношению к детям.

"В первую очередь, моральная ответственность. Во-вторых, нетерпимость общества. Даже на улице, вы видите, что мама дергает или бьет ребенка, то обязательно кто-то найдется и сделает замечание. Потом будем дальше смотреть. У нас есть несколько форм ответственности, в том числе предупреждение, административные взыскание, а если родители и этого не понимают, то и уголовный проступок, арест на несколько суток и до уголовного", - пояснила уполномоченный по правам ребенка.

В то же время она заверяет, что не будут допускаться такие случаи, когда ребенок оговорит своих родителей.

"Смею заверить, что до таких крайних случаев не дойдет. Мы будем работать, разговаривать с малышом и с мамой. На первом этапе нужна просто психологическая коррекция", - отметила Балиева.

По ее мнению, на сегодняшний день молодых мам необходимо учить обходиться без шлепков к ребенку, который потянулся к горячему чайнику. Например, родитель может предложить ребенку слегка прикоснуться к теплой или горячей воде либо просто показать картинки с ожогами из интернета.