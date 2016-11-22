Более 50 актюбинцев заболели сальмонеллезом

Специалисты рассказали, как протекает болезнь и что нужно делать, чтоб защитить себя и своих близких от сальмонеллеза.

За 10 месяцев 2016 года сальмонеллезом заболел 51 человек, 12 из них дети до 14 лет, сообщили в пресс-службе комитета по защите прав потребителей.

Сальмонеллез – острое инфекционное заболевание, возникающее в результате употребления пищи, зараженной сальмонеллами.

Особенно опасны для окружающих больные, у которых заболевание протекает почти бессимптомно. Такие больные, считая себя здоровыми, участвуют в процессе ухода за детьми и в приготовлении пищи, плохо вымытыми руками, могут заражать окружающих. Болезнь может протекать в различной форме - от стертых до очень тяжелых, несовместимых с жизнью.

Основными носителями сальмонелл являются крупный рогатый скот, свиньи, птица, особенно водоплавающая.

Люди заражаются сальмонеллезом при употреблении мяса, мясопродуктов и яиц, обсемененных сальмонеллами. Также, если процесс их переработки, транспортировки, кулинарной обработки и хранения нарушен. Причем, цвет, вкус, запах зараженных продуктов обычно не меняется.

Заболевание начинается остро, повышается температура тела, появляется озноб, слабость, головная боль, тошнота, рвота, расстройство стула. В случае возникновения заболевания не нужно заниматься самолечением, а лучше своевременно обратиться к врачу. Чем раньше начато лечение, тем меньше риска для собственного здоровья и здоровья окружающих.

Что нужно делать, чтоб обезопасить себя от сальмонеллеза:

Не покупайте животноводческую продукцию у случайных людей на улице, в местах неустановленной торговли.

Храните скоропортящиеся продукты в холодильнике.

Обрабатывайте сырые и вареные мясные, рыбные и овощные продукты на разных досках и разными ножами.

Купив яйца в магазине, не забывайте дома их помыть и подвергнуть длительной термической обработке. Не покупайте яйца с нарушенной скорлупой ("бой"), со следами на скорлупе кровяных пятен и помета.

Соблюдайте сроки реализации и температурный режим хранения приобретенных продуктов.

Готовые блюда, по возможности, надо употреблять сразу после приготовления. Оставшуюся пищу хранить в холодильнике, перед употреблением необходимо тщательно проваривать и прожаривать. Соблюдение этих нехитрых правил поможет вам избежать заболевания сальмонеллезом.